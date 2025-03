Monster Hunter Wilds : un plat emblématique du jeu fait décoller les ventes de cheese naan au Japon

De quoi en faire tout un fromage de Kunafa

La licence Monster Hunter est bien connue pour son aspect culinaire vidéoludique. Avant une chasse, il est toujours impératif de prendre un bon repas. Généralement, Capcom en profite pour produire des séquences de cuisine spectaculaires, mettant en scène les Palicos. Cependant, dans Monster Hunter Wilds, les développeurs ont adopté une approche légèrement différente en mettant en avant les cultures des villages présents dans le jeu.

Le village de Kunafa est le tout premier que l’on visite et l’une des premières scènes au sein du village montre nos héros attablés autour d’un festin. On peut notamment les voir déguster un pain rond ressemblant à du naan, garni de miel ou de fromage fondu. Cette représentation réaliste et appétissante a donné envie à de nombreux joueurs de goûter à des plats similaires dans la réalité.

Le site japonais Automaton rapporte que cette scène de festin a véritablement conquis le cœur et l’appétit de nombreux joueurs japonais (et on les comprend), entraînant une avalanche de publications sur les réseaux sociaux où les joueurs partagent leurs propres chasses au cheese naan dans la vraie vie. Le média rappelle d’ailleurs que le naan au fromage, pain naan fourré de fromage fondu, est un accompagnement très populaire dans les restaurants népalais et indiens au Japon. Il précise également que ce plat aurait été inventé au Japon.

Le restaurant népalais Salam Namaste, situé à Tokyo et très actif sur les réseaux sociaux, a rapidement réagi à cette soudainement popularité du cheese naan due à Monster Hunter Wilds. Avec humour, le restaurant a republié le célèbre mème TikTok « Quand il est temps de partir et que quelqu’un commande 99 burgers », accompagné de la légende suivante :

« Le cheese naan est trop populaire. Même si j’avais beaucoup de fromage, j’ai commencé à en manquer, alors j’ai dû aller en acheter au supermarché. Merci, Monster Hunter ! »

Bien que ce message ait clairement été publié sur un ton humoristique, le restaurant a ensuite partagé une publication expliquant à quel point la demande pour le cheese naan avait explosé, remerciant Capcom et son dernier jeu pour ce boost inattendu des ventes.

