Monster Hunter Wilds est déjà un carton historique, avec un record établi sur Steam pour la série

Capcom n’avait jamais réalisé un si gros lancement sur Steam

La bêta de Monster Hunter Wilds avait déjà montré un engouement sans précédent, avec des pics de fréquentation qui dépassaient les records de Monster Hunter World. Mais puisque cet essai était gratuit, il n’offrait pas un bon point de comparaison. Cela est plus clair aujourd’hui avec la version complète qui est sortie cette nuit, et qui affiche des chiffres jamais vu pour la série. Et même pour un jeu Capcom tout court.

À l’heure où l’on écrit ces lignes, le compteur ne cesse de grimper et il y a fort à parier que le plus gros pic arrive ce week-end. Mais pour l’instant, on note un pic à 1 307 976 personnes connectées sur Monster Hunter Wilds en simultané. Soit près d’un million de plus que le score de Monster Hunter World. Oui, un million. Avec de tels chiffre, le jeu de Capcom enregistre le sixième plus gros pic de connexion sur un jeu, tout juste derrière Lost Ark. Dans le top 5 dès ce week-end ?

On attend maintenant les chiffres de ventes officiels de Capcom pour mieux se rendre du carton qui est en face de nous. D’ici là, si vous avez commencé l’aventure de votre côté, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Monster Hunter Wilds.