Monster Hunter Wilds dépasse déjà les 8 millions de ventes et réalise le plus gros lancement d’un jeu Capcom

Monster Hunter World peut trembler

C’est donc un exploit que vient de réaliser le jeu, puisqu’il ne lui aura fallu que trois petits jours à Monster Hunter Wilds pour être vendu à 8 millions d’exemplaires. C’est en toute logique le jeu réalisant le meilleur lancement chez Capcom, puisque cela lui permet presque d’entrer directement dans le top 10 des meilleures ventes de l’éditeur (il est juste derrière Devil May Cry V et ses 8,9 millions de ventes sur six ans).

Il a déjà presque rattrapé le score de Monster Hunter Rise: Sunbreak (9,4 millions) et devrait en toute logique se hisser sur les plus hautes marches du podium d’ici quelques mois. Reste à voir s’il dépassera le champion de Capcom, qui est actuellement Monster Hunter World et ses 21,3 millions de ventes (28,1 millions en comptant Iceborne).

Si l’on regarde comment World s’est vendu sur la durée, l’engouement autour du jeu ne devrait en tout cas pas s’arrêter de sitôt, en dépit des problèmes techniques rencontrés au lancement. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Monster Hunter Wilds pour en savoir plus sur le jeu.