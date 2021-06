Monark prévu en France début 2022 sur PS4, PS5, Switch et PC

La saga Monark continue avec cette fois-ci la confirmation de sa sortie Occidentale grâce à NIS America et Koch Media.

Est-ce qu’on pourrait avoir au moins 12 heures sans une news Monark svp ?

On ne reviendra pas sur le jeu que l’on a déjà largement couvert hier et ce matin mais voici au moins la bande-annonce du jour traduite en anglais. Non, il n’y aura pas de sortie mondiale puisque si Monark sort le 14 octobre au Japon et dans le reste de l’Asie, il attendra début 2022 pour arriver chez nous. La mauvaise nouvelle en revanche, c’est qu’il n’y aura pas de traduction française, il faudra se contenter des textes en anglais et du choix entre les voix anglaises et japonaises.

Il faut en revanche signaler une bonne surprise pour ceux qui sont intéressés mais n’ont pas de consoles. En effet, le site officiel américain rajoute au passage une version PC et le jeu a effectivement fait son apparition sur Steam. Ce qui fait que vous n’aurez pas la moindre excuse pour ne pas y jouer, enfin sauf ne pas comprendre l’anglais ou le japonais bien entendu…

Monark sortira donc chez nous début 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Switch et PC.