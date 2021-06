Monark : le RPG scolaire dévoile son opening

Après une communication intensive lors des premiers jours, Monark s’était fait assez discret. Mais FuRyu et Lancarse reviennent aujourd’hui à la charge avec le RPG scolaire.

Espérons que ce ne soit pas Monark filler…

On découvre aujourd’hui l’opening de Monark qui est presque uniquement axé sur le protagoniste du jeu, ne montrant ses alliés que dans des plans quasi subliminaux. Le style visuel est assez minimaliste mais extrêmement efficace. Et niveau musique, on retrouve comme prévu la chanson Nihil, interprétée par la Vtubeuse KAF.

Le jeu, l’opening et le thème s’offrent d’ailleurs un making-of de 6 minutes en Japonais sur la chaîne Youtube de leur partenaire MouseComputer, un fabricant de PC. On en profite pour signaler l’un des bonus de précommandes, du moins au Japon, des costumes inspirés de deux autres jeux édités par FuRyu, Caligula Effect 2 et Crystar, qui viennent s’ajouter au CD avec une partie des musiques.

Monark sortira chez nous début 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Switch et PC après son arrivée le 14 octobre au Japon. On rappelle au passage que le jeu ne sera pas traduit en français au cas où vous vous posiez la question.