Monark : une première bande-annonce et un doublage anglais

Monark fait beaucoup parler de lui ses derniers jours et c’est enfin le moment de voir sa première bande-annonce et une belle surprise pour les joueurs Occidentaux qui doutaient du fait de pouvoir y toucher un jour.

On ne serait pas contre un silence radio de Monark pendant quelques temps

On en savait déjà beaucoup mais on apprend tout de même quelques détails supplémentaires. Le lycée dans lequel se déroule Monark se nomme Shin Mikado Academy, une étrange barrière apparaît soudain pour le séparer de l’extérieur. Un phénomène nommé le Mist plonge les élèves dans la folie et 7 Pactbearers, représentant les pêchés capitaux, se mettent à leur téléphoner.

Heureusement, le protagoniste a le pouvoir de l’Autorité de la Vanité qui lui permet de résister en partie à tout cela. Et il devra choisir entre Nozomi Hinata, Shinya Yuda, Kokoro Surugadai et Ryotaro Date pour l’accompagner, ce qui changera le déroulement du jeu.

Côté gameplay, cela devient également plus clair puisqu’il s’agit d’un JRPG qui flirte avec le Tactical vu l’importance du placement et des combos. Votre équipe est composée du héros, l’allié sélectionné et 4 démons à personnaliser. Les attaques spéciales génèrent de la folie qui peut rendre vos personnages confus mais la différence avec Pokémon par exemple, c’est que cela mène à un Game Over au bout de quelques tours.

Brouillard dans le jeu et pluie de musiques sur Youtube

Nous avons également droit à non pas une vidéo comme prévu, mais deux pour la bande-son du jeu. La première est une compilation d’extraits de huit chansons composées par Tsukasa Masuko. Si cela ne suffit pas, l’autre vidéo comporte des extraits de dix chansons qui viennent quant-à-elles de Kamitsubaki Studios, un label dédié aux Vtubeuses musicales ce qui explique la participation de RAF, RIM, harusahuri, Isekaijoucho et Ciel.

L’éditeur Clouded Leopard Entertainment a annoncé s’occuper de la distribution du jeu pour l’Asie du Sud-Est avec des textes traduits en coréen, chinois traditionnel et chinois simplifié. C’est qui est bien hein, mais ce qui nous intéresse surtout c’est qu’il annonce aussi que les textes et même un doublage anglais seront ajoutés par la suite via une mise à jour gratuite, ce qui confirme plus ou moins une sortie occidentale pour Monark.

Monark sortira le 14 octobre au Japon sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch puis très probablement un peu plus tard chez nous. On en saura peut-être plus sur la sortie Occidentale lors de l’E3 2021.