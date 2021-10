Monark débarquera le 25 février 2022 en Europe

Monark sortira cette semaine au Japon et le reste du monde devra attendre une période plus que chargée puisque le JRPG arrivera début 2022 (comme les deux tiers des projets de l’industrie).

Vraiment Monark ? Début 2022 ?

Monark arrivera donc le 25 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Switch et PC. Pour saluer cette annonce, NIS America dévoile un nouveau trailer du jeu qui fait suite au précédent. Mais cette fois-ci au lieu de s’intéresser aux alliés du protagoniste, on découvre ses adversaires.

On rappelle qu’il s’agit d’un RPG qui se veut être un héritier de Shin Megami If (avec des anciens d’Atlus parmi les créatifs de Lancarse). On y suit un lycéen bloqué dans son établissement envahi d’une étrange brume qui rend fou celles et ceux avec qui elle entre en contact. Il faudra donc mettre en jeu sa propre santé mentale et faire des choix qui auront de lourdes conséquences.

Il n'y a pas de traduction française prévue pour les textes du jeu.