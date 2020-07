Après vous avoir présenté Assassin’s Creed : Blades of Shao Jun il y a quelques jours, la chronique livres s’arrête cette fois dans un tout nouvel univers, où le meilleur ami de l’homme aura une place prépondérante ! Cette fois-ci, exit la violence et les dagues secrètes, préparez-vous aux câlins et aux bons sentiments avec Mon Shiba, ce drôle de chien (Gokigen Wanko no Heikyûjitsu au Japon).

Sorti au Japon en 2017, l’œuvre vient tout juste de sortir dans nos contrées ce 1er juillet 2020. Distribué par Doki Doki, éditeur depuis 2006 à l’origine notamment de Nyankees, ce manga plutôt orienté shōjo met en lumière un des animaux phares du Japon et bien au-delà : le shiba-inu. Véritable raz-de-marée depuis quelques années, également en France, cette race de chien reste très appréciée dans notre pays. Comment ne pas craquer face à une telle bouille aux allures de renard ?



Qui ne connait pas l’histoire du shiba Hatchi, le chien qui accompagnait son maître à la gare tous les jours et qui finira par attendre son retour, en vain, jusqu’à sa mort ? Véritable illustration de la fidélité, Mon Shiba, ce drôle de chien rend hommage, dans un manga, à cette race de chien, aussi énergique qu’attachante.

Illustré et écrit par Aiko Kuninoi, illustratrice et mangaka pour l’occasion, elle compte bien vous emmener dans son univers bon enfant, et vous présenter Momo, une shiba femelle croisée, de A à Z, des moments d’affections jusqu’aux nombreuses bêtises de l’animal ! One-shot plein de vie et d’humour, Mon Shiba, ce drôle de chien arrivera-t-il à vous donner la patte pour vous conquérir ?

Une déclaration d’amour à la race canine

Si, comme la mangaka à l’origine du titre, vous adorez les chiens, ne cherchez pas plus loin : Mon Shiba, ce drôle de chien est fait pour vous ! À travers les 144 pages de l’œuvre, vous en apprendrez énormément sur les chiens en général, même si le focus est fait sur Momo, le Shiba croisé du manga. Pour l’histoire, vous suivrez l’adoption du chien, d’abord par Nemeko, cousine de la narratrice puis par la narratrice elle-même, qui en deviendra l’heureuse propriétaire malgré elle.

Composé de 4 chapitres différents, eux-mêmes contenant des petites brèves de vie, de la petite bêtise qui prête à sourire, jusqu’aux diverses relations qu’entretiendra le shiba Momo avec sa maîtresse et les membres de sa famille, ainsi que d’un prologue et d’un épilogue, vous traverserez la lecture guidée par des illustrations aux petits oignons. Avec des couleurs pastels et une identité propre, vous ne pourrez que craquer pour cette petite bouille de shiba remplie de malice !

Que vous aimiez les chiens, ou pas (sérieusement, qui n’aime pas les chiens ?), le manga vous délectera également de quelques sessions de questions réponses bienvenues, vous permettant d’en apprendre énormément sur la race canine, et de la signification de certains de leurs gestes. Vous saurez notamment si le chien ressent vos émotions et, si oui, comment, mais également pour quelles raisons regarder dans les yeux votre animal vous emplit tant de bonheur et de bien-être.

Mon Shiba, ce drôle de chien s’adressera avant tout à un jeune public, enfants ou même adolescents. Les enfants y apprendront de nombreuses choses et pourront analyser le comportement de leur chien au quotidien, alors que les adolescents et les adultes y trouveront une bouffée d’air frais et de mignonnerie tout au long de la lecture. Ce titre est l’œuvre idéale pour s’initier aux mangas en douceur, avec un sens de lecture européen, le tout en couleur !

Faut-il craquer pour Mon Shiba, ce drôle de chien ?

Vous l’aurez compris, on tient ici une petite pépite pleine de charme, qui vous envoûtera dès les premières pages. Avec une patte graphique unique, qui accroche l’œil dès le début, vous aurez le sourire aux lèvres tout au long de votre lecture. La shiba Momo est pleine de caractère et saura attendrir, même les personnes étranges qui ne jurent que par les chats ! Avec un public ciblé très jeune, Mon Shiba, ce drôle de chien saura captiver un public bien plus large, de l’adolescent réfractaire qui n’osera pas vous dire qu’il a adoré ce manga, jusqu’à l’adulte qui trouvera ici un petit moment de répit dans une vie à 100 à l’heure.

À travers les 144 pages de l’œuvre, et affiché à un tout petit prix de 9,99€ dès le jour de sa sortie, Mon Shiba, ce drôle de chien est clairement une très belle découverte en ce milieu d’année. Qu’on se le dise, vous viendrez assez vite à bout du manga tant il se dévore aisément et avec plaisir. Vous trouverez même un intérêt à le relire plusieurs fois, pour redécouvrir la beauté des dessins et les bêtises de Momo, que chaque possesseur de chien aura déjà vécu une fois dans sa vie. Premier titre de l’illustratrice japonaise Aiko Kuninoi, le pari est réussi et une chose est sûre : le lecteur en redemande ! Espérons que ce one-shot ne soit que le premier d’une très longue lignée.