MindsEye : Le jeu de l’ancien producteur de GTA sera disponible dès ce mois de juin

Le blockbuster de l’été ?

Avec MindsEye, Build A Rocket Boy souhaite offrir un gros blockbuster solo qui ne semble pas avoir grand chose d’original, mais qui veut en mettre plein les yeux. On en découvre un peu plus avec une nouvelle bande-annonce centré sur l’histoire du jeu, qui nous fait suivre le périple de Jacob Diaz, un ancien militaire équipé d’un implant neuronal qui lui cause quelques soucis, surtout dans une ville fictive de Redrock City, qui repose essentiellement sur le développement de la technologie.

On apprend aujourd’hui que ce MindsEye sortira le 10 juin prochain sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series. Il sera proposé au tarif de 59,99 et celles et ceux qui précommanderont le jeu auront droit au contenu de l(édition Deluxe numérique, qui contient quelques bonus in-game comme des apparences spéciales pour les voitures ou les armes de notre protagoniste.