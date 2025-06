Test MindsEye – Un univers futuriste au service d’un jeu bloqué dans le passé

Lorsque Leslie Benzies, ancien président de Rockstar North a annoncé la création de son nouveau studio baptisé Build A Rocket Boy les yeux se sont naturellement tournés vers les nouveaux projets qui sortiraient de ce nouveau chapeau. MindsEye est le premier d’entre eux à voir le jour, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la communication et la promotion autour du jeu avant sa sortie s’est faite terriblement discrète. Quelques miettes de cinématiques par-ci, un gameplay leaké par là pour enfin sortir une vidéo explicative sur le jeu et sa feuille de route quelques semaines avant la sortie officielle. Malheureusement, la discrétion était une nouvelle fois de mise avec très peu de version de tests envoyée avant la sortie (nous n’avons pas fait exception), ce qui est rarement rassurant. Cela n’a d’ailleurs pas loupé puisque le jeu s’est vu fortement critiqué avec un très mauvais score Metacritic. Peu rassurés, nous avons tout de même souhaité nous faire notre propre avis et vous le proposer dans nos colonnes. Nos craintes se sont cependant révélées légitimes…

Conditions de test : Ce test a été réalisé à partir de la version Xbox Series X. Nous avons terminé l’intégralité de l’histoire principale et une partie des niveaux annexes du hub Play.MindsEye.

En quête de vérité

MindsEye s’ouvre sur une cinématique mettant en scène un groupe de marines en pleine opération dans un désert. L’un d’eux, Jacob Diaz, contrôle un drone par la pensée à l’aide d’un implant neural (baptisé « MindsEye ») à la recherche d’un mystérieux artefact. Malheureusement, au contact d’étranges glyphes, le drone devient incontrôlable et provoque la mort de l’ensemble de l’escouade en dehors de Jacob.

Quelques années après, nous retrouvons Jacob dans la ville de Redrock. Sans souvenirs des événements survenus lors de l’opération militaire, il compte bien utiliser son nouveau poste de chef de la sécurité chez Silva Corp pour en apprendre plus sur son MindsEye.

Cette quête va le conduire à des révélations sur la nature des mystérieux glyphes avec lesquels tout a commencé, le tout sur fond de jeu politique entre Marco Silva, la maire de Redrock et l’armée.

Sans être excellent, MindsEye nous propose tout de même un scénario qui se laisse suivre assez facilement. Il faudra cependant supporter son démarrage terriblement long et peu intéressant. Notez que la narration se termine de la même façon qu’elle débute puisque la dernière mission est une véritable purge à parcourir. Beaucoup trop longue, elle rallonge inutilement des séquences peu passionnantes pour terminer sur un final nous laissant terriblement sur notre faim.

Comptez entre dix et douze heures pour terminer l’aventure, un poil plus court que la durée de vie de quinze heures annoncées par le studio, mais très honnêtement, nous n’en aurions pas souhaité davantage.

Une étiquette qui colle à la peau

Forcément, avec Leslie Benzies aux commandes, beaucoup de joueurs ont voulu voir en MindsEye un nouveau GTA-Like sur le marché. Ce n’est pourtant pas du tout l’esprit de ce projet, qui s’il fallait le comparer à un autre titre de Take Two se rapprocherait plutôt d’une expérience similaire à Mafia.

MindsEye n’est pas un véritable monde ouvert, c’est un jeu d’action dans lequel les missions s’enchainent tout en offrant une illusion de liberté lors des trajets dans la ville et le désert qui l’accompagne. L’illusion sera d’ailleurs rapidement rompue si vous cherchez à vous dérober à votre objectif avec un joli game over et un retour au dernier point de contrôle.

Un mode « Ballade » est cependant déverrouillé après avoir progressé dans l’histoire. Malheureusement, ce dernier n’a absolument aucun intérêt. La ville ne propose aucune interaction, pas de bâtiments ou de commerce à explorer ni d’activité annexe à réaliser. Fait étrange lors de nos tests de ce mode, à l’inverse de l’histoire principale, aucun piéton n’était présent.

Revenons donc sur la quête principale dont la structure est très, voire trop classique. En dehors de quelques missions plus originales, l’essentiel du jeu consiste à se rendre d’un point A vers un point B pour engager un affrontement qui se termine ensuite par une fuite ou une poursuite. Ces dernières sont d’ailleurs remplies de scripts qui fonctionnent plus ou moins bien. On pense notamment à une scène dans laquelle on doit poursuivre une voiture, la logique du moment voudrait que l’on puisse la faire sortir de la route pour l’intercepter. Seulement cette dernière est comme fixée à la route et nos chocs n’ont aucun effet. S’ensuit alors une séquence bien trop longue et finalement plus frustrante qu’amusante.

Des mini-jeux sont également intégrés dans certaines missions, mais là encore la frustration est souvent l’émotion la plus présente.

En plus de son scénario, MindsEye possède une dernière corde à son arc que sont les niveaux inclus dans le portail Play.MindsEye. Il s’agit là de petits niveaux non liés à l’histoire avec des objectifs et des propositions de gameplay plus ou moins variés. On a ainsi pu s’essayer à une libération d’otage en plein désert, une course de drone, une sorte de tower defense avec des robots à placer ou encore survivre à l’assaut de la police en incarnant un criminel. Le studio promet de nouveaux niveaux publiés régulièrement, accessibles directement dans les menus du jeu. Les joueurs (seulement sur PC) peuvent aussi contribuer à l’effort en créant des niveaux via l’outil Build.MindsEye et les publier pour que tout le monde puisse en profiter.

On espère se tromper, mais au vu de l’accueil du titre, on peut se demander si les joueurs seront nombreux à créer et surtout combien de temps le studio fournira du contenu. En l’état, c’est plus d’une vingtaine d’expériences qui étaient proposées, mais on ne peut pas dire que l’on se soit régalés. En cause ? Des niveaux peu inspirés, mais essentiellement un gameplay avec de trop nombreuses lacunes.

Un bel univers plombé par des mécaniques d’un autre temps

MindsEye propose un univers futuriste, mais pas totalement éloigné de notre monde contemporain. On retrouve ainsi une ville plus ou moins proche de ce que l’on connait, mais en y ajoutant des robots, des lentilles connectées et des drones en tout genre. L’ensemble est plutôt cohérent et nous a bien plus, de même que le catalogue de véhicules proposés, tant les terrestres que les aériens.

Leur conduite en revanche est plus problématique. Très arcade, la conduite manque cruellement de sensations et de ressenti selon le type de véhicule et/ou de terrain. En dehors de la vitesse, on peine à trouver une véritable différence. Même lors des moments où les quatre roues ne sont plus sur le sol et que l’on peut tenter de contrôler l’orientation de son véhicule en plein vol, leur gabarit ne semble pas avoir de vrais impacts.

Les collisions et notamment la gestion des dégâts est également à la traine. Les dégâts restent très limités (pare-choc plié, capot et coffre qui se détachent, et c’est à peu près tout…) et les accidents au contact des véhicules civils n’ont aucune conséquence. Chacun repart tranquillement de son côté comme si rien ne s’était passé ou presque.

C’est encore pire avec les piétons qui peuvent être fauchés à tout-va, sans pour autant que l’on soit inquiété outre mesure par un système de police, ou de moralité. Libre à vous de les faire valdinguer comme des poupées de chiffon.

Du côté des gunfight, le constat n’est pas forcément plus reluisant. Le gameplay qui avait fuité avant la sortie du jeu avait déjà de quoi nous inquiéter et manette en main, le résultat s’avère tout aussi catastrophique. Comme pour la conduite des véhicules, les sensations de tirs ne sont pas réellement différentes selon l’arme utilisée. La conséquence directe de notre côté a été la quasi-utilisation du même type d’arme durant toute l’aventure. Pourquoi s’embêter avec un pistolet au chargeur plus petit et aux dégâts moins élevés quand on peut utiliser un fusil d’assaut plus performant puisque de toute façon les sensations seront les mêmes ? C’est dommage, car notre arsenal va s’étoffer en progressant et proposer des armes assez différentes sur le papier avec des pistolets, des fusils d’assaut, des mitraillettes ou encore des armes à énergie.

Précisons tout de même que si les sensations sont identiques d’une arme à l’autre, elles n’en restent pas moins peu satisfaisantes. Il manque le ressenti de l’impact des balles sur les adversaires. Ces derniers tombent comme de vulgaires mannequins, alors qu’on pourrait s’attendre à voir un corps projeté plus ou moins fort selon le calibre de l’arme utilisé par exemple.

Ajouté à cela des ennemis peu variés (aussi bien leur visuel que leur arsenal), les très nombreux affrontements tout au long de l’histoire deviennent rapidement une corvée. C’est d’ailleurs en grande partie à cause de ce point que la dernière mission du jeu est terriblement indigeste.

MindsEye accuse un vrai retard dans son gameplay, aussi bien à pied qu’à bord d’un véhicule et ce n’est pas son aspect technique qui va le sauver. Nous n’avons pas rencontré beaucoup de bugs bloquants (les premiers patchs ont bien fait leur travail), cependant nous avons encore constaté de nombreux retards d’affichage des textures lors des différentes cinématiques ainsi que quelques soucis d’animation passagers.

Visuellement, nous sommes assez partagés. Le jeu offre une modélisation des visages de belle facture, mais dans le même temps des environnements assez pauvres en détails et en finesse. Rassurez-vous, le jeu n’est pas laid, mais pour autant il ne nous a jamais offert de panoramas ou d’instants contemplatifs.