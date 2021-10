Microsoft s’amuse à imagine la console Xbox du futur avec une fausse pub liée à Battlefield 2042

Tandis que beaucoup de monde a encore du mal à trouver les consoles de générations dans le commerce, d’autres pensent déjà à l’avenir avec les prochaines machines du futur. Histoire de promouvoir de façon original Battlefield 2042, qui est en partenariat avec la marque Xbox, Microsoft s’est justement fendu d’une vidéo parodique de ce que pourrait donner la Xbox 2042.

La console du futur, toujours dans l’excès

Dans cette vidéo presque autoparodique, Microsoft nous présente une fausse machine pouvant afficher des jeux aux frontières du réel, d’une puissance de 1 exaFLOPS, avec une résolution 32K pour du 240 images par secondes, et qui peut même tenir dans la taille d’une main. On s’amuse même de l’holographie, d’un catalogue de 5000 titres, bref, on a compris l’idée de la parodie de la course à la puissance.

Cette pub a donc surtout pour objectif de mettre en avant Battlefield 2042, qui sortira dans quelques jours, et de nous décrocher un sourire. Espérons au moins qu’en 2042, trouver une console next-gen sera plus facile qu’en 2021.