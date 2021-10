Battlefield 2042 présente les derniers Spécialistes en vidéo

La sortie de Battlefield 2042 se rapproche, et le jeu a déjà dévoilé l’intégralité de ses modes, donc la Hazard Zone, qui a été présentée en détails il y a quelques jours. La semaine dernière, Electronic Arts a également levé le voile sur les derniers des dix Spécialistes présent dans le jeu, avec l’un d’entre eux qui a été la cible de nombreuses critiques.

Battlefield 2042 promet d’être plus inclusif

On a donc pu découvrir Rao, Dozer, Paik, Angel et Sundance qui sont les cinq derniers Spécialistes à intégrer le jeu, et qui vont tous disposer de capacités propres sur le champ de bataille.

En dehors du fait que l’intégration même de Spécialistes pose problème à une certaine partie de la communauté, c’est surtout le personnage de Sundance qui a été au coeur de toutes les attentions ces derniers jours. Il s’agit d’un personnage non-binaire, qui permet ainsi d’inclure plus de représentations et de diversité au sein du jeu.

Comme on pouvait s’en douter, cela a suscité de vives réactions insultantes à qui on évitera de donner du crédit, tandis que d’autres avancent que EA se sert de cela comme argument marketing.

Rappelons seulement que cela n’a pas particulièrement été mis en avant par le studio, et que c’est la communauté qui a demandé aux développeurs si ce personnage était non-binaire, étant donné qu’il était appelé avec des pronoms de type «They » ou « Them » en anglais, ou « iel » comme on a tendance à l’utiliser chez nous. Le studio a simplement confirmé la nouvelle via un tweet du lead designer.

Is Sundance nb? this is like the 3rd time I've seen they pronouns 🤔 https://t.co/OUPnZLsckd — G҉A҉B҉Y҉T҉R҉🎃N҉ (@Gabytron5000) October 21, 2021

Battlefield 2042 sortira le 19 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.