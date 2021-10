Microsoft Flight Simulator annonce une Game of the Year Edition pour le 18 novembre

Fier de son succès, Microsoft et Asobo studios nous annoncent déjà une édition « Game of the Year » pour Microsoft Flight Simulator sachant qu’il n’a pas fini de voler vers d’autres cieux.

Un GOTY qui vol très haut

On le savait déjà, mais le simulateur de vol n’est pas près d’être abandonné de sitôt (on attend d’ailleurs le DLC en collaboration avec Top Gun : Maverick pour le 27 mai 2022). En effet, depuis son lancement, le titre n’a pas cessé d’accueillir du nouveau contenu pour embellir encore plus le globe que l’on peut parcourir depuis les airs. Avec cette édition GOTY, Microsoft Flight Simulator en remet une couche en ajoutant 5 nouveaux avions, 8 aéroports supplémentaires, de nouvelles missions, des tutoriels, des fonctionnalités, et de nouvelles villes utilisant la photogrammétrie.

Ce contenu sera disponible en plus de celui déjà sorti auparavant, et il sera possible de passer gratuitement à cette version GOTY si vous possédez déjà la version de base. Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition est prévu pour le 18 novembre prochain sur PC, Xbox Series X|S et sur le Xbox Game Pass.