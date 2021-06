Microsoft Flight Simulator arrive sur Xbox Series le 27 juillet

Microsoft Flight Simulator continue à être l’un des succès les plus importants sur PC depuis sa sortie l’année dernière, avec un jeu qui est régulièrement dans le top des titres les plus vendus sur PC en France. Histoire de s’ouvrir à un nouveau public, une version Xbox Series avait été annoncée, mais on attendait de connaître une date pour cette dernière. C’est désormais chose faite : l’atterrissage est prévu le 27 juillet.

Le ciel s’ouvre enfin aux consoles Xbox

Cette version s’est donc montrée durant la conférence Microsoft de l’E3 2021, avec de nouvelles images qui n’ont rien à envier à la version PC, même s’il faut s’attendre à ce que la Xbox Series s’en sorte un peu moins bien, surtout la Xbox Series S.

Notons également l’arrivée cet automne d’une extension gratuite basée sur le film Top Gun Maverick, suite des aventures de Pete Mitchell que l’on attend pour le 17 novembre dans les salles obscures.

Pour en savoir plus sur Microsoft Flight Simulator, n’hésitez pas à consulter notre test.