Microsoft Flight Simulator présente sa prochaine mise à jour concernant l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse

Après avoir réussi son portage sur Xbox Series, Microsoft Flight Simulator continue à améliorer ses environnements en se concentrant cette fois-ci notamment sur le pays de la Gamescom chez nos voisins allemands.

Das ist gut

Depuis sa sortie sur PC, la simulation de vol développée par Asobo Studio a largement été acclamée par les joueurs et la critique, et encore plus récemment puisque les joueurs consoles peuvent enfin en profiter depuis peu. Microsoft Flight Simulator est ainsi devenu l’un des portes drapeaux des exclusivités florissantes de la marque. Le titre a profité de la conférence pour nous teaser la prochaine mise à jour gratuite consacrée à l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse. Nous aurons ainsi droit à des cartes en haute résolution et des villes en 3D tels que Francfort, Viennes ou encore Bâle. Plusieurs aéroports et lieux iconiques seront également sur le plan de vol.

Rappelons que le soft proposera une extension particulière ce printemps en collaboration avec le prochain film Top Gun. Autant dire que nous sommes loin d’avoir atteint le plein potentiel du soft. Microsoft Flight Simulator est disponible sur PC via Windows 10 et Xbox Series X|S.