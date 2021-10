Xbox : Microsoft annonce un live spécial pour les 20 ans de la marque

Xbox fêtera ses 20 ans le 15 novembre prochain, date à laquelle est sortie la toute première console Xbox en 2001. Pour cette occasion spéciale, Microsoft organise un live spécial à cette même date.

« Happy Birthday Xbox »

Microsoft a été honnête dès le départ en insistant bien que cet évènement ne contiendra aucune annonce de jeu, en revanche il n’est pas interdit d’espérer quelques nouvelles fraiches concernant des titres déjà annoncés, et particulièrement celles concernant un certain Halo Infinite très attendu. Toujours est-il que l’on aura surtout droit à un regard vers le passé et l’évolution de la marque Xbox au fil des années en matière de machines, de jeux et de communautés.

On espère également avoir quelques chiffres, et des surprises un peu plus originales à l’image du mini frigo Xbox Series X qui a eu un sacré succès récemment. Rendez-vous donc le 15 novembre prochain à 18 heures sur Twitch, Twitter ou Youtube afin d’assister à la célébration en direct.