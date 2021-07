Metroid Prime Trilogy sur Switch serait déjà terminé selon une nouvelle rumeur

Les rumeurs autour de la série Metroid ont toujours été nombreuses, mais l’annonce de Metroid Dread a forcément renforcé leur nombre étant donné que la série est enfin de retour avec un nouvel épisode. Aujourd’hui, c’est le remaster de Metroid Prime Trilogy qui refait parler de lui, avec une potentielle arrivée sur Switch.

Une énième rumeur sur la trilogie

L’origine de cette rumeur ne vous est probablement pas inconnue, puisqu’il s’agit encore une fois du journaliste de VentureBeat, Jeff Grubb. Décidément bien en forme ces derniers mois, Grubb lâche de plus en plus de rumeurs dans le même genre, qui se révèlent parfois être vraies, d’où ce nouveau relais.

Lors de l’émission de Giant Bomb ce week-end, le journaliste affirme alors que le remaster Switch de la trilogie serait d’ores et déjà terminé, mais que Nintendo ne souhaiterait pas le publier maintenant. Les raisons seraient multiples, et seraient surtout en lien avec la pandémie, qui affectent notamment le travail des testeurs (qui recherchent les bugs). En plus de cela, le constructeur voudrait que la sortie de la trilogie soit rapprochée de celle de Metroid Prime 4 pour générer plus d’engouement.

Il s’agit évidemment d’une rumeur à prendre avec des pincettes, encore plus lorsqu’il s’agit d’un jeu Nintendo, même si le site VGC déclare avoir entendu les mêmes choses. Prudence donc, mais ce qui est sûr, c’est que l’on retrouvera Samus dès le 8 octobre avec Metroid Dread.