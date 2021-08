Parmi les quelques annonces de Nintendo à l’E3 2021, on y retrouve le retour de Samus. Non pas pour Metroid Prime 4 mais pour Metroid Dread, un jeu en 2D attendu depuis de très longues années. Présenté comme un Metroid 5, celui-ci sortira à la fin de l’année et l’on vous résume tout ce qu’il faut savoir dans cette vidéo.

Rappelons que Metroid Dread sortira le 8 octobre 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch.