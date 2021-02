Metro Exodus détaille ses améliorations à venir sur PC, PS5 et Xbox Series

4A Games avait déjà annoncé que Metro Exodus allait avoir droit à des versions PS5 et Xbox Series, sans pour autant détailler les changements que l’on pourrait attendre. C’est désormais chose faite avec un long article disponible sur le site officiel de l’éditeur, qui nous apprend ce que ces versions auront dans le ventre.

Du ray-tracing et une version PC augmentée

Naturellement, on retrouvera du ray-tracing partout, ce qui n’est pas étonnant étant donné que le studio a souvent vanté les mérites de cette technologie. On retrouvera un meilleur éclairage sur PS5 et Xbox Series, des temps de chargements réduits et de la 4K, tandis que la Xbox Series S devra se contenter de 1080p. Le studio promet des packs de textures 4K, l’ajout du réglage du FOV (field of vision) sur consoles et des corrections de bugs au passage. De quoi faire de ces versions les versions ultimes du jeu ?

Eh bien non, puisque la version PC du jeu va également avoir droit à cette mise à jour next-gen. Décrite sous le nom de PC Enhanced Edition, cette version comportera toutes les améliorations du jeu sur nouvelle génération, avec deux petits bonus en plus, à savoir le support DLSS 2.0 et des reflets encore plus poussés avec le ray-tracing.

Que ce soit sur PC, sur Xbox Series ou sur PlayStation 5, la mise à niveau sera gratuite pour tous les possesseurs du jeu (à condition de rester chez la même famille de constructeur).

Malheureusement, le studio n’a pas annoncé de date pour cette nouvelle version de Metro Exodus, mais on sait qu’elle arrivera dans le courant de l’année.