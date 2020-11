Metro Exodus arrivera en 2021 sur PS5 et Xbox Series, un nouveau jeu Metro est en développement

Metro Exodus a été un succès pour 4A Games, et il n’est pas étonnant de voir que le studio compte bien capitaliser sur l’aura de la licence pour assurer le maximum de rentabilité. Dans cette optique, on apprend que le titre va prochainement débarquer sur la nouvelle génération de consoles, mais qu’un nouveau jeu est bien en cours de préparation.

Metro Exodus sur next-gen et nouvel épisode en cours

Metro Exodus s’offrira donc une mise à jour next-gen sur PS5 et Xbox Series dès 2021, sans plus de précisions. La mise à niveau pour les joueurs possédant le titre sur PS4 et One sera ici gratuite. On aura donc droit à un framerate plus élevé, mais aussi à la présence du ray-tracing, déjà disponible sur PC. Le studio travaille également sur des versions Mac et Linux pour offrir le maximum de possibilités aux joueurs.

Concernant ce qui arrivera après Metro Exodus, on savait déjà que l’équipe planchait sur un nouveau titre. A l’occasion du dixième anniversaire de la série, 4A Games remet le sujet sur le devant de la scène en expliquant que le prochain jeu Metro sera à destination du PC et de la nouvelle génération, tout en réaffirmant leur envie de créer une expérience solo forte.

La question du multijoueur explorée

Cela étant dit, le studio ne fait pas une croix sur le multijoueur. Si à l’heure actuelle, rien n’a été décidé concernant l’implantation d’une partie multijoueur dans le prochain jeu ou le fait de produire un jeu multijoueur à part, 4A Games aimerait se lancer dans cette aventure avec le soutien de Saber Interactive, que l’on connait pour le jeu World War Z.

Que les joueurs se rassurent, le multijoueur n’affectera jamais le travail effectué par les équipes de 4A Games sur l’expérience narrative proposée par le prochain Metro. C’est avant tout Saber qui s’occupera de la dimension multijoueur, peu importe la forme que celle-ci prendra.

Enfin, 4A Games tease aussi le fait qu’une nouvelle licence va prochainement voir le jour, aux ambitions aussi élevées qu’un Metro (un AAA donc), c’est pourquoi le studio recrute actuellement de nouveau talents pour l’aider à accomplir cette tâche.