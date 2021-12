Metal : Hellsinger : Deux nouvelles vidéos de gameplay dévoilées

Discret depuis un petit moment, le FPS rythmique Metal : Hellsinger revient en fanfare avec deux nouvelles vidéos.

Un faux air de DOOM

Toujours attendu, Metal : Hellsinger s’est donc fendu de deux nouvelles vidéos. La première illustre notamment les divers groupes de métal qui seront présents dans la production de The Outsiders, studio fondé on le rappelle par David Goldfarb, qui a bossé entre autres sur Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3 et Payday 2. Il est également important de souligner que le titre fait partie de Level Infinite, le nouveau label de Tencent.

Pour ce qui est de la deuxième vidéo du soft, cette dernière nous montre du gameplay pur pour Metal : Hellsinger. Il n’y a pas à dire, le gameplay à mi-chemin entre FPS frénétique et rythme prend bien, et il y aura moyen de s’amuser sur ce titre basé sur le scoring, et qui fait directement penser à DOOM. Notez que le soft nous permettra d’incarner l’inconnue, une créature mi-humaine mi-démon qui aura pour but de repousser les hordes de démons en enfer jusqu’à provoquer un duel au sommet avec la juge rouge.

Metal : Hellsinger est attendu pour 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X/S.