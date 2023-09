Konami dévoile les résolutions et les framerates visés par Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1., qui ont de quoi faire grimacer

Pas de 4K et une version Switch au minimum

Un tableau comparatif a été publié par Konami dans lequel on peut voir la résolution de chaque jeu sur chaque plateforme, ainsi que le nombre d’images par seconde qui est visé par épisode. On découvre ainsi que peu importe votre plateforme, le premier Metal Gear Solid ne dépasser jamais les 30 images par seconde, ce qui pourra surprendre, mais aussi que la Switch est la plus mal servie (ce qui, au contraire, ne surprendra pas).

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3: Snake Eater affichent tous les deux un 60 fps solide et une résolution de 1080p, sur Switch, avec un portage qui se contente de 30 fps. Autrement dit, sur Switch, peu importe le jeu, ne vous attendez pas à dépasser les 30 images par seconde. Pour des jeux sortis sur PS1 et PS2, avec un simple lissage HD. On remarquera d’ailleurs que même sur les consoles de dernière génération, la résolution ne grimpe jamais jusqu’en 4K. On pourra s’accorder à dire que ce n’est pas essentiel pour des portages qui lissent simplement les visuels de jeux qui commencent à se faire vieux, mais tout de même.

Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1 est prévu pour le 24 octobre 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.