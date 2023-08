Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1 : On y a joué, on fait le tour du propriétaire et version PS4 annoncée

Il est important pour nous de vous donner un peu les conditions d’essai que nous avons eu sur cette Master Collection de Metal Gear Solid. Il faut tout d’abord savoir que nous avons eu accès à la version Nintendo Switch de la compilation, ce qui va avoir son importance. Notez que nous n’avons pu y toucher qu’une petite heure ce qui, comme vous vous en doutez, nous a clairement empêché de véritablement lancer un jeu assez de temps pour vous donner un avis. Nous allons par contre pouvoir rentrer en détail dans l’ensemble du contenu qui sera disponible, et ainsi voir comment tout cela fonctionne au sein de la console.

Petite information importante. Si la compilation a initialement été annoncée sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch, la version PlayStation 4 fera également partie de la célébration des aventures de Snake.

Une compilation pleine…

Comme annoncé initialement, cette Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1 est le premier tome de ce qui devrait être une duologie ou une trilogie de compilations qui vous permettra de (re)découvrir l’ensemble de l’histoire conçue par Hideo Kojima. Depuis le premier épisode Metal Gear sorti sur MSX, jusqu’à Metal Gear Solid V : The Phantom Pain sorti en 2015. Ce premier volume se concentre ainsi logiquement sur les premiers épisodes sortis (et non pas par ordre chronologique), en débutant ainsi par les épisodes MSX et NES jusqu’à Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, dont un remake a été également annoncé.

Mais ce n’est pas tout, car vous retrouverez également au sein de cette collection de nombreuses versions alternatives sorties dans différentes régions du monde, ainsi que du contenu additionnel que tout fan de Metal Gear Solid sera ravi de retrouver au sein d’une même compilation. Voici la liste du contenu qui sera disponible :

Metal Gear (MSX)

Metal Gear 2: Solid Snake (MSX)

Metal Gear (NES/FC version)

Snake’s Revenge

Metal Gear Solid avec les versions Special Mission, VR mission mais aussi Metal Gear Solid Integral.

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (version issue de la précédente HD Collection)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (version issue de la précédente HD Collection)

A savoir que l’ensemble de ces jeux seront disponibles en Français, Anglais, Italien, Allemand et Espagnol dans la version européenne. Certaines versions comme Metal Gear Solid Integral étant issues de versions japonaises, elle seront disponibles en téléchargement additionnel gratuit. C’est très plaisant de trouver un tel soin, de voir arriver une collection où l’ensemble des jeux est aussi accessible en terme de localisation.

En plus des jeux, de nombreux contenus seront disponible dans la Metal Gear Solid : Master Collection Vol.1, dont voici la liste exhaustive :

Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel

Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel

Metal Gear Solid: Screenplay Book

Metal Gear Solid: Master Book

Metal Gear Solid 2: Screenplay Book

Metal Gear Solid 2: Master Book

Metal Gear Solid 3: Screenplay Book

Metal Gear Solid 3: Master Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Screenplay Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Master Book

Metal Gear Solid: Digital Soundtrack

Si malheureusement on ne retrouve pas les bandes originales des autres jeux de la série, on notera toutefois la présence des master book, mélangeant à la fois artbook et livre autour de l’univers. Les screenplay sont également de partie, proposant aux amateurs de pouvoir lire le script de chaque jeu. Pour finir au niveau du contenu additionnel, on trouvera deux graphic novel appelés également bande dessinées, illustrées par Ashley Wood.

A savoir également que les personnes ayant précommandé cette première Master Collection auront l’occasion de découvrir 3 chansons additionnelles dans la digitale soundtrack, dotées de nouvelles orchestrations :

THE BEST IS YET TO COME

CAN’T SAY GOODBYE TO YESTERDAY

SNAKE EATER

…Mais un système d’installation à discuter

L’autre principale information que nous avons eu à l’occasion de la présentation du jeu, c’est tout le système d’installation de l’ensemble du contenu de cette compilation. S’il faut bien entendu tout télécharger dans la version digitale, concernant la version physique, il y aura plusieurs cas de figure, dépendant de si vous prenez une édition PlayStation/Xbox ou Nintendo Switch. Si nous avons eu l’occasion d’essayer la version Switch, nous avons pu également recueillir les informations concernant les autres éditions consoles.

Si vous comptez prendre la version Nintendo Switch physique, il faut savoir que sur la cartouche seront inclus uniquement les jeux dit ‘rétro’ soit les Metal Gear de la MSX et de la NES, ainsi que les bonus de livres de la collection. Lorsque vous rentrerez la cartouche dans votre console pour la première fois avec dans une Nintendo Switch connectée à internet, les téléchargements automatiques de MGS 1, 2 et 3 se lanceront directement. Les localisations japonaise et américaine pour certaines versions vous demanderont par contre un achat gratuit dans l’eShop de la console. C’est un choix un peu étrange d’avoir mis en priorité ce contenu sur la cartouche plutôt que Metal Gear Solid 1 par exemple, mais c’est ce qui a été fait.

Sur disque, que ce soit chez Xbox comme chez PlayStation, tout sera directement dessus en dehors des mêmes autres localisations supplémentaires. Concernant les jeux en eux-mêmes, vous découvrirez que chacun a été séparé des autres. Que ce soit sur n’importe quel support, vous aurez un logiciel pour chaque jeu Metal Gear Solid, un logiciel pour Metal Gear 1 et 2 version MSX et un logiciel avec les Metal Gear NES ainsi qu’une partie des bonus sous la dénomination Metal Gear Solid : Master Collection – Bonus Content Vol. 1.

Si cela peut sembler beaucoup pour une seule compilation, cela vous permettra également de gérer de façon plus précise votre espace disque, et ainsi ne pas avoir à installer tout d’un coup. De plus, cela permet à Konami de proposer chaque jeu de façon séparée à l’achat. ainsi, si vous ne souhaitez pas acquérir l’ensemble de la collection, vous pourrez n’acheter par exemple que Metal Gear Solid 3 : Snake Eater.

Chaque logiciel a de plus un menu qui a visuellement été pensé avec la même cohérence, que nous avons trouvé de notre côté vraiment réussi, avec notamment les dates liés à la période où se déroule chaque jeu. Utile si vous souhaitez découvrir les titres dans l’ordre chronologique de la série. Bien entendu, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il manque encore beaucoup de jeux, qui ressortiront dans les futurs volumes de ce grand projet de compilation de la part de Konami.

Quel contenu pour la Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 2 ?

Nous vous avions parlé précédemment d’une fuite concernant ce qui pourrait par la suite arriver dans le second volume de la Master Collection de Metal Gear Solid. Si les fans sont pour le coup déçus de l’absence de Metal Gear Solid : The Twin Snakes, le remake de l’épisode PlayStation sorti sur Nintendo Gamecube, il reste de nombreux jeux de la série qui peuvent être présents dans ce qui devrait être 2 ou bien 3 collections. Sur les informations que nous avons eu, le choix n’est pas encore définitif et leur objectif est de véritablement faire plaisir aux fans pour leur permettre une accessibilité maximale de la série.

Si on fait la liste de ce qu’il reste à ressortir de la série Metal Gear, voici ce qu’il en ressort :

Le cas particulier de Metal Gear Solid Babel, Acid et Acid 2 qui sont des jeux hors de la trame principale en terme d’histoire

Metal Gear Solid : Portable ops, se déroulant en même temps que Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, qui pourrait faire la transition entre les deux collections.

Metal Gear Solid Mobile, se déroulant entre le premier et le second épisode de la série, mais n’étant pas non plus à 100% dans la trame principale de par l’absence de référence aux évènements du jeu dans Metal Gear Solid 4

Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots

Metal Gear Solid Touch, qui prend place durant Metal Gear Solid 4, pourrait faire office d’un bonus intéressant pour les grands fans de la série

Metal Gear Solid : Peace Walker

Metal Gear Rising : Reveangance qui, s’il reste un épisode spin-off, demeure très apprécié

Metal Gear Solid 5 : Ground Zeroes

Metal Gear Solid 5 : The Phantom Pain

Difficile ici de voir comment pourrait ainsi s’agencer l’ensemble pour proposer 2 autres collections autour de la série. Difficile par exemple de séparer Peace Walker des deux épisodes de Metal Gear Solid 5 tant l’ensemble est lié et est passionnant à découvrir à la suite. Mais d’un autre côté, si c’est bien 2 autres collections qui suivront, il sera difficile de vendre un second volume avec uniquement Metal Gear Solid 4 comme épisode principal, même avec Portable Ops et en bonus les épisodes annexes Babel et Acid.

Ainsi en conjecturant par rapport à la fuite précédemment mise en avant, il peut ainsi faire sens d’avoir uniquement deux collection, avec une seconde proposant Metal Gear Solid 4, Peace walker ainsi que les deux 5e épisodes. Forcément, pour les fans de la licence, l’absence des autres épisodes pourra faire grincer quelques dents, notamment après l’absence de The Twin Snakes.

Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1 est prévu pour le 24 octobre 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series S et X, Nintendo Switch et PC. La version PlayStation 4 a été annoncée mais aucune date de sortie officielle n’a été annoncée pour le moment.