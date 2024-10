Menez l’enquête dans Master Detective Archives: Rain Code Plus, disponible dès aujourd’hui

Mystères sous la pluie

Dans Master Detective Archives: Rain Code Plus, on incarne Yuma Kokohead, un jeu homme amnésique qui se réveille, déboussolé dans la salle des objets trouvés avec sur lui, une invitation à monter à bord de l’Amaretsu Express à destination de Konai Ward.

Faisant office à la fois d’introduction et de tutoriel, ce voyage va mettre son talent de détective à rude épreuve. Bien écrit, avec humour et rebondissement, le jeu se veut très plaisant à parcourir. Accompagné par Shinigami, une déesse de la mort qui n’a pas sa langue dans sa poche, mais que seul notre protagoniste peut voir et entendre, elle nous permet de nous rendre dans le labyrinthe des mystères pour résoudre les enquêtes une fois suffisamment d’indices en poche.

Une fois arrivé à Konai Ward, on fera la rencontre d’une équipe de Maîtres Détectives aux membres tous plus uniques les uns que les autres. Chacun dispose d’une capacité qui lui est propre, et que l’on pourra utiliser au sein des enquêtes lorsqu’ils seront nos partenaires.

Si la narration est de très bonne facture, en revanche la boucle de gameplay devient assez vite répétitive avec d’une part le même schéma narratif composé d’une phase d’introduction de l’affaire, une phase d’enquête à la recherche d’indices, l’entrée dans le labyrinthe des mystères pour démêler la vérité et une phase narrative venant conclure le chapitre. C’est principalement dans le labyrinthe que la répétitivité se fait le plus ressentir avec la réutilisation des mêmes cinématiques et des mêmes mini-jeux.

Un simple « Plus » technique

Au final, cette version « Plus » n’apporte pas de nouveauté en termes de contenu. Tout est exactement comme dans la version Nintendo Switch de 2023, avec les DLC sortis directement intégrés. Vous pouvez donc lire notre test réalisé à cette occasion pour plus de détails sur les qualités et les défauts du jeu.

Le gros avantage de cette sortie sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X, c’est finalement de pouvoir s’affranchir des limitations techniques de la Nintendo Switch et ainsi pouvoir proposer une résolution en 4K, une meilleure stabilité et des temps de chargement réduits. Un confort tout de même appréciable puisque nous avions pu constater des environnements parfois assez flous. On peut à présent profiter au mieux de la beauté de Konai Ward, une ville où la pluie s’abat continuellement et où l’ambiance à la fois gothique et cyberpunk est un régal pour les yeux.

Notez également que cette version « Plus » apporte l’ajout d’un mode « Galerie » accessible sur l’écran-titre, permettant de prolonger un peu plus le plaisir des yeux.

Vous l’aurez compris, cette nouvelle version s’adresse avant tout aux joueurs n’ayant jamais eu l’occasion de toucher à la version Nintendo Switch et de profiter ici de la meilleure version possible. Pour les autres, l’achat n’est pas vraiment recommandé.