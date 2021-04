Mass Effect Legendary Edition aura droit à son mode Photo

Mass Effect Legendary Edition a récemment montré dans quelle mesure le changement graphique aura lieu dans ce remaster. La trilogie va bénéficier d’un meilleur rendu, et histoire d’immortaliser tout cela, BioWare annonce aujourd’hui qu’un mode Photo sera présent dans le remaster.

We were just calibrating, but #MassEffect Legendary Edition will have a photo mode. https://t.co/QghTqwS4Ah pic.twitter.com/tfNKcgyplu

— Mac Walters (@macwalterslives) April 15, 2021