Microsoft aurait pu avoir l’exclusivité de certains jeux Marvel, mais a décliné l’offre

Les jeux Marvel sont aujourd’hui monnaie courante et ne sont pas l’apanage de Sony, puisque Square Enix, 2K Games et d’autres éditeurs collaborent avec Marvel Games. Mais celui qui a redoré le blason des jeux Marvel, c’est bien le Spider-Man d’Insomniac Games, qui a bien failli ne pas voir le jour, puisque Marvel Games était aussi en contact avec Microsoft pour un deal majeur.

Spider-Man PS4 né d’un refus de Microsoft ?

C’est Jay Ong, vice-président exécutif de Marvel Games, qui raconte tout cela dans The Ultimate History of Video Games Vol.2 de Steven L. Kent, relayé par VGC.

Dans ce livre, Jay Ong revient sur la fin du partenariat entre Marvel et Activision, qui a lieu plus précipitamment que prévu. Marvel Games n’était visiblement pas content du tout des derniers jeux Spider-Man d’Activision, et d’un commun accord, le deal entre les deux entités s’est arrêté, permettant à Marvel Games d’aller proposer ses licences à d’autres.

Ong raconte alors qu’Activision lui aurait souhaité bonne chance pour trouver mieux ailleurs, et Marvel Games s’est alors tourné vers Microsoft et Sony pour trouver un deal qui permettrait de relancer les marques Marvel. Microsoft aurait alors refusé, puisque Ong raconte que le constructeur souhaitait d’abord se focaliser sur ses propres licences.

Cependant, Sony s’est montré intéressé. Ong dit alors avoir eu une réunion avec Adam Boyes et John Drake (chargé des éditeurs tiers chez PlayStation) en 2014, dans laquelle il clamait vouloir produire un ou plusieurs system-seller pour la PS4, avec en tête l’objectif de produire des titres aussi qualitatifs que les jeux Batman Arkham. Sony aurait alors accepté de produire un AAA Spider-Man, confié à Insomniac Games, encore indépendant à l’époque. La suite de l’histoire, on la connait.

Rien ne dit que Marvel’s Spider-Man n’aurait pas vu le jour si Microsoft avait accepté la proposition (Marvel Games aurait pu confier des licences différentes à chacun des deux constructeurs), mais on comprend désormais pourquoi Marvel Games a un lien plus privilégié avec Sony qu’avec Microsoft.