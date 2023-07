En plus de Marvel’s Spider-Man 2 et Wolverine, Insomniac Games travaille sur un autre AAA non annoncé

Insomniac Games : Un studio qui ne dort jamais ?

On sait qu’Insomniac Games aime travailler sur plusieurs projets à la fois (au moins deux activement) et sachant que le développement de Marvel’s Spider-Man 2 arrive à son terme (le jeu est prévu pour le 20 octobre prochain), il n’est pas étonnant d’apprendre que d’autres plans sont en route. De plus, en mai 2022, des offres d’emploi laissaient entendre qu’Insomniac Games travaille depuis quelque temps sur un jeu multijoueur.

Lors d’un live stream organisé par l’Université Full Sail en septembre dernier, et qui est diffusé actuellement sur les réseaux sociaux, la directrice de projet Erin Eberhardt a déclaré qu’ils étaient à la tête d’un jeu non annoncé au studio. Eberhardt est notamment connu pour avoir travaillé sur le PlayStation Now, pour Sony Interactive Entertainment et la division eSports de Blizzard.

« C’est en fait mon premier projet de jeu triple-A, je suis la directrice de projet sur un projet non annoncé. Je suis très enthousiaste de commencer à créer des jeux désormais. »

Sachant qu’elle a rejoint Insomniac juste avant que le studio ne commence à évoquer ce projet multijoueur, on peut présumer qu’elle travaille bel et bien sur celui-ci.

Actuellement, Insomniac Games planche essentiellement sur Marvel’s Spider-Man 2 et sur Wolverine. D’ailleurs, les prochaines aventures des hommes araignées ont récemment fait le plein d’informations avec un story trailer et une PS5 en édition limitée. On attend toujours des nouvelles du mutant aux griffes d’adamantium.

N’oublions pas non plus Sunset Overdrive, une exclusivité Xbox développée par le studio avant qu’il ne soit racheté par Sony. Ce dernier a justement enregistré le nom de domaine en mai 2021. Depuis, plus de nouvelle, mais on espère une sortie prochaine sur consoles PlayStation.