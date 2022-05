Insomniac Games : Le jeu multijoueur du studio basé sur une nouvelle licence ?

Cela fait un moment que l’on entend parler d’un jeu multijoueur en préparation du côté de chez Insomniac Games, en plus des multiples projets Marvel qui sont en cours au sein du studio. Et justement, on se demandait si ce nouveau jeu était lui aussi associé à la Maison des Idées, ou s’il pouvait potentiellement signifier le retour d’une ancienne licence, comme Resistance. Visiblement, rien de tout cela, puisqu’une offre d’emploi précise qu’il s’agira bien d’une nouvelle licence.

Une nouvelle licence orientée multijoueur ?

Comme le relaye GamesRadar, une nouvelle offre d’emploi mentionne qu’Insomniac Games est à la recherche d’un directeur artistique dont le rôle sera de travailler sur « la direction artistique dans un environnement multijoueur ». Dans cette même annonce, on peut voir que la personne qui sera choisie pour ce travail devra aussi « aider à la planification de la préproduction et au développement de nouvelles licences avec les directeurs créatifs ».

Si l’on se fie à cette annonce, le projet multijoueur du studio serait donc basé sur une nouvelle licence, contrairement à ce que certains rumeurs indiquaient. Etant donné qu’Insomniac Games est encore en plein recrutement, on imagine qu’on en verra pas la couleur avant quelques années, mais on espère avoir quelques indices supplémentaires sur ce projet dans les prochains mois.