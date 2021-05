Sunset Overdrive : Sony vient d’enregistrer la marque du jeu

Avant de revenir sur Ratchet & Clank et de se lancer dans l’aventure Marvel’s Spider-Man, Insomniac Games avait réalisé Sunset Overdrive, qui était une exclusivité console Xbox One. Depuis, le studio s’est fait racheter par Sony, et la question de voir le jeu débarquer sur les consoles PlayStation est toujours dans l’air, mais un nouveau rebondissement vient d’avoir lieu.

It appears that Sony has registered a trademark for Sunset Overdrivehttps://t.co/sUlKPPxfwT

(Insomniac owns the IP but the original game has been on XBO/Windows only so far) pic.twitter.com/CoPI4cAAwQ

— Nibel (@Nibellion) May 4, 2021