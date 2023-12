Insomniac Games serait victime d’une cyberattaque, avec des données volées et des images du jeu Wolverine dans la nature

L’E3 est officiellement mort et ne reviendra plus

La démo de Tekken 8 arrivera dès cette semaine sur PS5, et plus tard sur PC et Xbox Series

The Day Before : Le studio Fntastic annonce sa fermeture, moins d’une semaine après le lancement du jeu

Fortnite : Les jeux LEGO, Rocket Racing et Festival sont là pour durer et ne seront pas retirés

Le trailer de Light No Fire est celui qui a été le plus vu parmi ceux diffusés Game Awards

Eiji Aonuma ne pense pas que le prochain Zelda sera une suite à Tears of the Kingdom

