Marvel’s Spider-Man 2 devrait être une suite au ton plus sombre

Si Marvel’s Spider-Man 2 ne sort pas avant 2023, il commence déjà à faire parler et à être l’objet de toutes les théories. L’univers du Tisseur est très apprécié et les deux premiers jeux d’Insomniac Games ont été plébiscités, faisant de ce deuxième opus (enfin, troisième en comptant le spin-off), l’une des exclusivités PS5 les plus attendues. Et si Insomniac Games se veut être encore très discret sur le projet, Marvel Games nous donne une bribe d’information en plus.

Venom viendra visiblement mettre une sale ambiance

Lors du podcast This Week In Marvel, relayé par Eurogamer, Bill Rosemann (qui est à la tête de Marvel Games) a fait quelques petites confidences sur le ton de ce prochain épisode, résolument plus sombre que le premier :

« Si le premier jeu Spider-Man était Star Wars, Spider-Man 2 est en quelque sorte notre Empire contre-attaque. Cela devient un peu plus sombre. »

Avec la présence de Venom dans cet épisode, un ton un peu plus sombre va logiquement de soi, même si on imagine que Peter et Miles seront là pour illuminer l’ambiance grâce à leur répartie, et les blagues qu’ils ne pourront s’empêcher de lancer.

Il s’agira là peut-être d’une transition toute trouvée pour le studio, qui s’attaquera pleinement à Marvel’s Wolverine juste après. Insomniac a déjà précisé que le jeu aurait un ton « mature », et Rosemann déclare d’ailleurs que de nouveaux détails seront révélés sur le jeu uniquement lorsqu’il sera proche de son lancement. Autrement dit, on peut encore attendre, mais il nous invite à bien scruter le trailer pour trouver tous les easter eggs afin de patienter.