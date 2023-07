Marvel’s Spider-Man 2 donnera de ses nouvelles durant le Comic-Con à la fin du mois

Un nouveau trailer dans deux semaines ?

C’est le studio Insomniac Games qui confirme la nouvelle en retweetant le compte de Marvel Entertainment qui détaille le programme de la Maison des Idées sur le salon. Ce programme ne mentionne que brièvement le jeu (en compagnie de Marvel Snap), mais le studio tease clairement une apparition de Marvel’s Spider-Man 2 durant le Comic-Con, qui se déroulera du jeudi 20 juillet au dimanche 23 juillet.

Le titre devrait a priori pas être jouable sur place, mais on peut parier sur la présentation d’un nouveau trailer durant cette période, qui nous en dira plus sur l’aventure qui attend nos deux Tisseurs, probablement avec un peu de Venom quelque part. On espère avoir du concret pendant cet événement, que tous les fans de comics regardent du coin de l’œil.

Marvel’s Spider-Man 2 sortira le 20 octobre prochain en exclusivité sur PlayStation 5.