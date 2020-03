Marvel’s Iron Man VR : Une démo en fuite sur le PlayStation Store

Décidément, cela devient assez régulier ces derniers temps : le PlayStation Store laisse passer un peu trop souvent des informations en avance. Après les démos de Final Fantasy VII Remake et Trials of Mana ou encore le nouveau jeu Star Wars Project Maverick, c’est au tour de Marvel’s Iron Man VR de faire parler de lui.

Récemment repoussé, le jeu en réalité virtuelle où l’on peut y incarner Iron Man aura donc bien droit à sa démo. C’est le compte Twitter PSNRelease, un bot qui suit les jeux ajoutés sur le PlayStation Store et qui publie automatiquement les nouvelles entrées, qui a recensé une démo pour Marvel’s Iron Man VR sur les stores japonais et asiatique.

Pour l’instant, ni Sony, ni Camouflag n’ont annoncé de démo pour le titre. Mais la présence d’une fiche sur le PlayStation Store est bien suffisante pour nous préparer à son arrivée. Surtout, au vu des précédents leaks qui se sont confirmés. Il n’y a plus qu’à patienter jusqu’à la confirmation de celle-ci avec une date et des précisions sur son contenu.

Rappelons que Marvel’s Iron Man VR est attendu pour le 15 mai 2020 sur PlayStation VR.

The game Marvel's Iron Man VR – Demo with id CUSA18232 has been added to the PS4 japanese PSN! pic.twitter.com/RIwET16y0Q

— PSN releases (@psnrelease) March 11, 2020