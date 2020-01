Marvel’s Iron Man VR est lui aussi repoussé au 15 mai

Décidément, c’était la semaine des reports. Après Final Fantasy VII Remake, Marvel’s Avengers et Cyberpunk 2077, voici que Marvel’s Iron Man VR va aussi subir un retard. Certes, il n’est pas aussi attendu que ces derniers, mais il n’en reste pas moins un titre majeur dans le catalogue à venir du PlayStation VR. Prenez vos agendas pour noter la nouvelle date.

Sony Interactive Entertainment et le studio de développement Camouflaj viennent d’annoncer que la sortie de Marvel’s Iron Man VR était décalée de trois petits mois. Au lieu d’arriver le 28 février, il sortira le 15 mai 2020 (l’ancienne date de Marvel’s Avengers, comme par hasard…). Un report nécessaire pour peaufiner l’expérience selon les développeurs :

« Afin de réaliser notre vision et répondre aux attentes élevées de notre incroyable communauté, nous avons pris la difficile décision la sortie de Marvel’s Iron Man VR au 15 mai 2020. Nous apprécions véritablement votre patience et votre compréhension. Vous aurez bientôt de nos nouvelles ! ».

On suppose que le petit rendez-vous de fin est synonyme d’une bande-annonce prochainement. Qui sait, lors du prochain State of Play ? En attendant, on rappellera que le jeu sortira aussi bien en numérique qu’en version boîte et que cette dernière est en précommande à 39.99€.

