Marvel’s Avengers : Le directeur créatif du jeu, Shaun Escayg, retourne chez Naughty Dog

Ce n’est un secret pour personne, le lancement de Marvel’s Avengers ne s’est pas vraiment déroulé comme prévu pour Crystal Dynamics. Si le jeu est encore amené à durer pendant plusieurs années, il ne faut pas s’étonner de voir certaines figures importantes du projet aller voguer vers de nouveaux horizons après avoir accompli leur tâche, comme c’est le cas de Shaun Escayg.

Avengers Disassembled

Happy to be back with the Dogs! pic.twitter.com/0xcKIwFUkW — Shaun Escayg (@ShaunEscayg) April 19, 2021

Après un tour du côté des Avengers, Shaun Escayg revient donc chez Naughty Dog, un studio qu’il connait bien puisqu’il a œuvré là-bas durant plusieurs années, avec des projets comme The Last of Us et Uncharted 4.

Il était le directeur créatif de Marvel’s Avengers, et celui qui était notamment en charge de la campagne principale du jeu. Même si celle-ci est amenée à s’étoffer avec l’arrivée de nouveaux personnages comme Black Panther, il n’est pas étonnant de le voir quitter le projet étant donné que son travail est globalement terminé.

Il précise cependant dans un tweet que Marvel’s Avengers « est entre de bonnes mains », histoire de rassurer celles et ceux qui pensaient que le jeu allait souffrir de ce départ.

Marvel’s Avengers is in good hands. — Shaun Escayg (@ShaunEscayg) April 19, 2021

