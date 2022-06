Marvel’s Avengers : Mighty Thor (Jane Foster) arrivera le 28 juin en jeu

Le prochain chapitre de Marvel’s Avengers est sur le point de débuter. Le jeu service de Square Enix s’apprête enfin à recevoir du nouveau contenu, et Crystal Dynamics nous a promis que ça ne serait pas le dernier, malgré les faibles chiffres réalisés par le titre. L’équipe des Avengers s’apprête à accueillir une nouvelle héroïne dans ses rangs, à savoir Jane Foster sous les traits de Mighty Thor, qui nous présente aujourd’hui son histoire avec une date de sortie à la clé.

From an apocalypse of fire and blood to a new world.

The Mighty Thor may be no stranger to battling gods, evil, and disease, but traveling between universes is a new kind of experience. Watch The Mighty Thor: Out of Time to see how Jane Foster joins our Avengers! pic.twitter.com/cJHnjaYvSW

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) June 21, 2022