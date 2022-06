Accueil » Actualités » Marvel’s Avengers : Mighty Thor (Jane Foster) arrivera fin juin, et d’autres mises à jour sont prévues

Pendant que Babylon’s Fall lutte pour sa survie, l’autre jeu service de Square Enix, Marvel’s Avengers, semble miraculeusement être toujours actif, avec une mise à jour 2.5 annoncée depuis quelques semaines. Cette nouvelle update mettra Mighty Thor en avant, autrement dit Jane Foster (recevant les pouvoirs de Thor), et on a maintenant une idée plus précise de quand cette nouvelle héroïne arrivera dans le titre de Crystal Dynamics.

Mighty Thor arrive dans le jeu en juin

Dans un nouveau billet de blog, l’équipe de développement s’attarde sur le fait que la mise à jour 2.5 est bien dans les temps, sans retard à prévoir, et qu’elle arrivera donc à la fin du mois de juin, sans date plus précise.

Ce qui veut dire que Mighty Thor rejoindra le roster à cette période. On nous rappelle une nouvelle fois que cette héroïne sera gratuite pour tout le monde et sera bien différente de Thor, puisqu’elle possédera tout un moveset différent, bien que certaines attaques feront écho à celles d’Odinson. En plus de Mjolnir, elle possédera l’arme Undrjarn, capable de se matérialiser en plusieurs objets.

Fin du support pour Marvel’s Avengers ?

Avec le rachat de Crystal Dynamics par Embracer Group, et le fait que Marvel’s Avengers a encore du mal à captiver les foules, on pouvait aisément penser que la version 2.5 du jeu allait sonner comme un chant du cygne.

Mais l’équipe dément cela, puisqu’elle dit avoir des plans à long terme pour les futures mises à jour qui arriveront après la mise à jour 2.5. On aura donc droit à plusieurs challenges qui révéleront notamment le sort de MODOK, avec un nouveau combat contre lui (puisque le jeu aime recycler les mêmes boss), tandis que les Labos de clonage seront le nouveau contenu endgame du jeu à découvrir.

On attend maintenant de voir si les engagements seront tenus, et si le jeu accueillera des vrais héros ou méchants inédits dans les futures updates.