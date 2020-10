Marvel’s Avengers : le patch 1.3.3 apporte son lot de nouveautés

Le directeur du jeu nous l’avait promis, Marvel’s Avengers allait donner plus de précisions sur son prochain contenu dès cette semaine. C’est donc un nouveau patch qui a été révélé, qui, en plus de corriger quelques bugs et d’améliorer l’expérience globale, amène avec lui des nouveautés bienvenues.

Quelques nouveautés avant l’arrivée de Kate Bishop

Dans un long post sur le blog officiel, on peut donc découvrir que le patch 1.3.3, disponible dès aujourd’hui, introduit le mode Tachyons Rift et le nouvel avant-poste SHIELD Substation Zero, une nouveauté qui était attendue depuis plusieurs semaines chez les joueurs. Avec cela, de nouvelles missions seront donc accessibles, et demanderont de régler quelques soucis temporels partout à travers le monde.

Quelques ajustements ont été effectués sur le jeu, comme la possibilité d’enfin se déplacer plus vite dans les avant-postes, de visualiser les objets que l’on peu acheter chez les vendeurs avant de passer à la caisse, ou encore l’arrivée d’une option pour régler la taille des sous-titres. De très nombreux bugs ont également été résolus, et un patch 1.3.4 est déjà prévu pour améliorer encore plus l’expérience.

On attend maintenant une date pour l’arrivée de Kate Bishop, le premier personnage à rejoindre le casting original, et qui devrait arriver avant la fin du mois d’octobre dans Marvel’s Avengers.