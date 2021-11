Marvel’s Avengers : Crystal Dynamics rétropédale et retire ses boosts d’XP payants de la boutique

Même un an après, les problèmes autour de Marvel’s Avengers continuent de faire les gros titres. Il y a quelques semaines, Crystal Dynamics rompait son serment sur sa politique de DLC payants, avec l’intégration de boosts d’XP dans la boutique du jeu, alors que le studio avait pourtant promis que les DLC se limiteraient à des éléments esthétique. Face à la grogne de la communauté, Crystal Dynamics retourne à nouveau sa veste.

We have decided that by the end of today we will remove Hero’s Catalysts and Fragment Extractors for purchase. pic.twitter.com/8am9nSstP2

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) November 2, 2021