Maneater : L’action-RPG prend du retard sur Nintendo Switch

Il est plutôt rare qu’on nous propose de jouer un animal, mais encore plus que ce soit pour partir en chasse de l’espèce humaine. C’est pourtant bien le postulat de Maneater, qui nous place aux commandes d’un requin assoiffé de sang dans une aventure mêlant l’action au jeu de rôle. Déjà disponible sur PC et consoles de salon, le titre n’arrivera que plus tard sur Nintendo Switch.

On s’était dit rendez vous dans un an

Lorsqu’on évoque les univers marins dans le média vidéoludique, c’est la plupart du temps pour parler de jeux de survie, voire parfois d’exploration contemplative. Dans le premier cas, on retient tout particulièrement un certain Subnautica, paru en 2018 ; dans le second, des titres comme Endless Ocean ou encore Abzû. Deux genres diamétralement opposés, auxquels ne correspond étonnamment pas Maneater, pour notre plus grand plaisir.

Cet Action-RPG développé par Tripwire Interactive nous arrivait en avril dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il n’était pas la claque que l’on attendait, mais avait néanmoins de bons arguments de vente, ne serait-ce que de par son concept plutôt original. On vous en dit plus dans notre test. Toujours est-il qu’il était convenu que le titre débarquerait aussi sur Nintendo Switch en fin d’année. Une promesse qu’il ne tiendra finalement pas.

Le développeur vient en effet d’officialiser le report de cette version nomade, expliquant nécessiter plus de temps pour en peaufiner différents aspects. Une décision qui fait écho à l’annonce de la semaine dernière, confirmant la sortie de Maneater au lancement de la PS5 et de la Xbox Series X | S. On imagine en effet que cette version nouvelle génération a dû occuper un moment Tripwire Interective, qui a préféré mettre la Switch en attente.

Maneater est désormais attendu pour le premier trimestre de l’année 2021 sur la console hybride de Nintendo, sans plus de précision.