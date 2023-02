Madmonq : Des boosters d’origine naturelle pour la santé des gamers

Les boissons énergisantes sont désormais présentes partout dans l’univers du jeu vidéo ou encore dans celui de l’eSport. La performance est toujours au cœur des enjeux, mais MADMONQ veut également aider les joueurs compétitifs à repousser leurs limites de manière saine, sans user de produits qui pourraient abîmer votre métabolisme. La marque propose ainsi des compléments alimentaires et des boissons pour booster votre efficacité sans pour autant mettre de côté la santé de votre corps grâce à des ingrédients d’origine naturelle. Voyons ça ensemble.

Des produits qui utilisent le pouvoir de la science

Si vous ne connaissez pas encore MADMONQ, sachez qu’il s’agit d’une startup européenne créée en République Tchèque par Michal Noga, un ancien joueur chevronné qui a passé une bonne partie de sa jeunesse à jouer à des jeux PC comme DOTA, Unreal Tournament ou encore Warcraft 3. Après avoir quitté son travail chez un grand groupe pharmaceutique, il décide de se concentrer sur le développement de produits alternatifs en alliant performances et bien-être sur le long terme.

Lorsque l’on joue sur PC ou consoles durant de longues heures, les mauvais gestes pour la santé se multiplient. Il n’est pas rare de se retrouver à jouer toute la nuit, à manger de la malbouffe ou encore à boire des litres de boissons trop sucrées pour tenir la cadence, surtout lorsque l’on veut grimper le ladder sur des jeux tels que League of Legends, CS:GO, Fortnite et Rocket League. On constate aussi des effets néfastes à force d’être constamment assis devant des écrans lumineux, qui détériorent la concentration.

MADMONQ veut régler ces problèmes et croit ainsi aux petits gestes qui font la différence en proposant des produits destinés à réduire ces tares qui accompagnent la vie des gamers. Grâce à différentes combinaisons d’effets, les suppléments ont un impact sur la concentration, l’énergie, le métabolisme et le stress. Des antioxydants sont également présents apportant ainsi de nombreux bienfaits pour votre corps. En somme, vous serez plus concentrés et plus alertes sur votre environnement de jeu, afin de booster vos performances tout en prenant soin de votre corps et de votre esprit.

Des ingrédients d’origine naturelle pour un boost d’énergie

Afin de garantir ces critères de santé et de performances en assurant une concentration et une forme olympique à toute épreuve, la firme met en avant sa transparence en affichant toujours les ingrédients d’origine naturelle qui composent les différents produits de sa boutique. Ils prennent la forme de petits comprimés à sucer ou croquer pour une durée effective de trois à six heures. Tel Néo dans Matrix, à vous de choisir la pilule de la bonne couleur. Les deux compléments phares sont d’ailleurs le MADMONQ et CHAMPION :

MADMONQ : Un complément gaming santé et performance garanti sans sucre . Les tablettes utilisent des arômes naturels et sont colorées avec des baies sauvages et de la framboise pour garder votre esprit vif et vos performances élevées. Elles sont également composées de Brainberry, un puissant extrait naturel destiné à améliorer la concentration, les fonctions psychomotrices et la précision en synchronisant les processus du cerveau, des yeux et de la main.

: . Les tablettes utilisent des arômes naturels et sont colorées avec des baies sauvages et de la framboise pour garder votre esprit vif et vos performances élevées. Elles sont également composées de Brainberry, un puissant extrait naturel destiné à améliorer la concentration, les fonctions psychomotrices et la précision en synchronisant les processus du cerveau, des yeux et de la main. CHAMPION : Présenté comme le power-up quotidien ultime et conçu pour la santé des joueurs sur le long terme. Ces suppléments sont composés avec plus 24 nutriments cliniquement recherchés pour cibler plus de 30 déficiences corporelles clés auxquelles les joueurs sont couramment confrontés.

Ces produits sont d’ailleurs garantis sans sucre et on retrouve des éléments assez connus comme le ginseng et les acides aminés. La liste des ingrédients pour chaque produit est bien évidemment disponible sur le site officiel. MADMONQ met aussi en avant un équipement de haute qualité pour sa production en accord avec les autorités sanitaires et qui respecte les directives comme la BFP (bonnes pratiques de fabrication).

MADMONQ est également directement connecté à la communauté gaming en sponsorisant de nombreux streamers qui ont une grande place dans l’eSport. Parmi les français, on retrouve par exemple Kameto ou JBZZ. La marque n’hésite donc pas à s’entourer de grands noms et à baser son marketing sur des références du jeu vidéo pour se faire connaître, mais aussi dissiper les aprioris sur ce type de produits, qui ne se popularisent que depuis quelques années seulement.

Où se procurer du Madmonq ?

Le public pourrait potentiellement émettre quelques réserves sur ce type de produits, que ce soit sur sa légalité ou sa dangerosité sur la santé. Aucune crainte à ce niveau : nous en avons reçu à la rédaction et ces compléments ne contiennent que des composants d’origine naturelle, majoritairement issues de plantes, de fruits ou de la caféine. En bref, une mixture qui mélange que du bon pour notre organisme, dans des proportions tout à fait respectables.

A vrai dire, on ne prend aucun risque avec ce genre de produits, qui font principalement office d’anti-stress et de compléments alimentaires. La répartition des ingrédients est d’ailleurs proposée dans un dosage assez minime. Cela n’est donc pas non plus une recette miracle contre les mauvaises habitudes, mais les produits de la marque sont reconnus pour leurs bienfaits en plus de contenir des ingrédients bons pour la santé.

Pour le tarif affiché (à partir 24.95€ la boîte), à vous de voir s’il n’est pas plus bénéfique de se tourner vers un médecin nutritionniste ou d’investir dans du matériel (tel qu’un bureau assis-debout). Mais en attendant, la solution MADMONQ peut vous apporter un petit plus énergétique sans sucre et qui vous redonnera de l’énergie comme jamais, pour un petit prix et avec un effet immédiat.