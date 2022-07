Qu’est-ce qu’un bureau assis-debout ?

Si vous ne connaissez pas le principe, un bureau assis-debout représente exactement ce que son nom peut laisser entendre, autrement dit un bureau qui va vous permettre de travailler ou de jouer aussi bien assis sur votre chaise, que debout.

Il existe plusieurs sortes de bureaux assis-debout, à savoir des manuels et des électriques, qui peuvent changer de position en quelques secondes pour s’adapter à votre hauteur et à votre position, et ce sans besoin de tout réagencer sur votre bureau.

Quels sont les meilleurs bureaux assis-debout ?

Vous retrouverez ici notre sélection personnelle des meilleurs bureaux assis-debout du moment, qui correspondent à plusieurs types de besoins et de budgets.

Flexispot EC5B

Tout simplement l’un des meilleurs rapport qualité-prix actuels sur le marché des bureaux assis-debout, le Flexispot EC5B est un témoignage de ce pourquoi la marque Flexispot est aujourd’hui l’un des leaders sur ce type de produits.

On l’a déjà souligné dans notre test maison (du EB2, mais qui est tout à fait équivalent au EC5B), mais ce bureau offre un confort remarquable, avec un panneau de commandes complet qui permet de mémoriser plusieurs positions, avec un système d’anticollisions qui évite la casse, tandis que la robustesse de sa planche ou de son support permet de garantir une longue durée de vie.

Que vous l’achetiez avec ou sans planche (car après tout, vous êtes libre de mettre n’importe quoi dessus), ce modèle est tout simplement le plus recommandé aujourd’hui.

Flexispot EG1

Plus accessible tout en étant aussi performant et agréable, le Flexispot EG1 s’adaptera lui aussi à toutes vos envies et dispose d’accessoires intégrés des plus pratiques, comme un espace de rangement qui peut faire office de mini-tiroir pour certains types d’objets, ou encore d’un crochet sur le côté qui est idéal pour y poser votre casque ou bien un sac.

Fezibo

Si vous disposez d’un budget un peu moins conséquent, vous pouvez vous tournez vers la marque Fezibo qui dispose aussi d’un large choix de bureau, dont un bureau assis-debout manuel muni d’une manivelle, qui fait donc l’économie de fils et de prises, ce qui est toujours pratique pour certains.

Ici, on dispose même de roulettes directement comprises et de deux crochets sur le côté, ce qui le rend très pratique à utiliser au quotidien.

KQUEO

Parmi les autres marques populaires du secteur, on retrouve KQUEO avec ses bureau assis-debout à deux moteurs, pouvant aller jusqu’à 130 centimètres de hauteur. Ergonomique et doté d’un panneau de commande avec 4 positions à mémoriser, ce bureau dispose d’atouts convaincant pour celles et ceux qui disposent d’un budget plus confortable, et qui mise avant tout sur la qualité des matériaux.

Quels sont les meilleurs bureaux assis-debout haut de gamme ?

Pour celles et ceux qui ont les moyens et qui souhaitent se tourner vers des bureaux assis-debout de très grande qualité, il existe quelques marques très reconnues qui donnent accès à des produits haut de gamme, à condition d’en mettre le prix.

Jarvis Fully

Jarvis, de la société Fully, est un peu la Rolls-Royce des bureaux assis-debout, avec des prix vertigineux, mais aussi une qualité à tomber par terre. On peut difficilement faire mieux, et c’est indéniablement l’un des meilleurs bureaux assis-debout de cette sélection.

Le Jarvis Bamboo est le modèle le plus populaire avec une conception irréprochable, des matériaux de qualité imbattables, un support de poids très largement suffisant (plus de 150 kilos), et une commande tactile avec plusieurs positions à enregistrer. Le must-have, c’est que le site propose de personnaliser son bureau, avec une longueur ajustable, la possibilité de mettre une profondeur ou non au niveau du siège, un bouton ou non programmable… Bref, si vous avez le prix, allez-y.

YourDesk

Si vous souhaitez vous tourner vers des entreprise locales, vous pourrez trouver votre bonheur chez Up & Desk, une entreprise française qui commence à se faire une excellente réputation et qui rivalise avec les autres marques de bureau haut de gamme. Le YourDesk est leur produit phrase, avec deux moteurs et quatre positions à mémoriser, et des plateaux d’excellentes qualité.

Pourquoi acheter un bureau assis-debout ?

Comme précisé au début de cet article, le besoin d’un bureau assis-debout peut se faire ressentir si vous êtes souvent collé à votre bureau, plusieurs heures par jour.

Même avec une excellente chaise de bureau, rester assis pendant des heures, et ce plusieurs jours par semaine n’est pas forcément bon pour la santé, encore moins pour l’état de votre dos. Le bureau assis-debout permet donc de changer vos habitudes en vous permettant de travailler à votre bureau en étant debout, et le simple fait de changer de position régulièrement permet de prendre un petit peu plus soin de son dos.

La sédentarité au travail est un vrai problème, et ce phénomène s’est considérablement accru lors de la pandémie et de la mise en place majeure du télétravail. Ce sont maintenant des millions de personnes qui travaillent à la maison et qui s’exposent à des problèmes de postures, pouvant entraîner des grands dérèglements sur le corps, que ce soit le surpoids ou des problèmes cardio-vasculaires.

C’est pourquoi il est important de modifier votre espace de travail (ou de jeu) assez régulièrement en permettant à votre corps de bouger, sans pour autant d’arrêter ce que vous êtes en train de faire. Cela n’a l’air de rien dit comme ça, mais au quotidien, vous pourrez éviter de nombreux problèmes de santé, et ainsi éviter les séances chez l’ostéopathe ou chez le kinésithérapeute. Ne serait-ce que pour la circulation sanguine, il n’y a rien de mieux.

Au delà-même de toute la question de la santé, avoir un bureau assis-debout permet de répondre à tous les besoins et les envies selon l’espace dans lequel il est situé, tout en s’adaptant à toutes les morphologies.

Combien coûte un bureau assis-debout en moyenne ?

Les prix sont très variables d’un constructeur à l’autre comme vous avez pu le voir ci-dessus, mais en moyenne, il faut compter dépenser environ 200 euros pour obtenir un bureau assis-debout d’entrée de gamme plutôt solide.

Si vous recherchez la qualité, avec de nombreux accessoires à disposition et une qualité de finition irréprochable (en plus d’un meilleur look), il faudra plus viser aux alentours des 500 voire 600 euros, avec des marques reconnues comme Jarvis qui proposent des bureaux haut de gamme.

Comment bien choisir un bureau assis-debout ?

Pour bien choisir un bureau assis-debout, il faut tout d’abord veiller à disposer de l’espace suffisant. Comme n’importe quel autre type de bureau classique, il faut faire en sorte de bien faire attention aux dimensions du bureau (que ce soit celles du support ou celles de la planche) pour que celui-ci s’intègre parfaitement à votre pièce.

Mais contrairement à un bureau normal, il faut aussi être plus vigilant en ce qui concerne l’espace en hauteur dont vous disposez. Par exemple, si vous souhaitez placer votre bureau en dessous d’étagère, il faudra bien faire attention à ce que la hauteur maximale du bureau ne vienne pas poser problème.

Il est important de réfléchir en amont à la hauteur du matériel que vous allez poser sur votre bureau (comme votre écran de PC), pour que rien ne vienne heurter de potentiels obstacles lorsque vous souhaitez monter votre bureau.

Faut-il choisir un bureau assis-debout manuel ou électrique ?

Tout dépend de vos besoins et de vos envies, mais les deux types de modèles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Généralement, les bureaux assis-debout manuels sont moins coûteux que les autres, ce qui est un argument de poids pour bon nombre de personne. De plus, vous vous épargnerez les fils qui vont avec et vous économiserez une place sur vos prises aux alentours, ce qui est toujours ça de gagné.

Les bureaux assis-debout électriques sont certes un peu plus demandeur question budget, mais ils compensent cela par un gain de confort non-négligeable. Souvent équipés de panneau de commandes, ils permettent de changer de position en appuyant sur un simple bouton, sans besoin d’autre effort. Certains disposent même de positions que l’on peut enregistrer, et que l’on peut donc switcher de l’une à l’autre selon nos besoins, au centimètre près, et ce le plus simplement possible.

On ne va pas se mentir, on recommandera plutôt les bureaux assis-debout qui disposent d’un panneau de commande, étant donné le confort que ces produits apportent. Et soyons honnêtes, tourner une manivelle peut facilement vous décourager à changer de position.

Quelles sont les alternatives au bureau assis-debout ?

Si vous souhaitez travailler debout, mais que vous n’avez pas forcément la possibilité matérielle d’avoir un bureau assis-debout, ou si ces derniers sont trop coûteux pour vous, il existe heureusement des alternatives.

On retrouve par exemples des rehausseurs, que l’on peut facilement trouver en dessous de la barre de 100 euros, que vous pouvez simplement poser sur votre bureau de base et ajuster pour poser, par exemple, votre ordinateur portable dessus.

Certains disposent même d’un support de souris en plus si jamais vous utilisez une souris externe. Cela permet donc de rehausser votre ordinateur sans passer par un bureau assis-debout, même si le confort n’est pas tout à fait le même.

On parle ici de convertisseurs ou de stations de travail. Vous pouvez en trouver de toutes sortes, allant du simple plateau rehausseur à un plateau plus malléable, qui peut supporter des écrans.

Pourquoi il est important de prendre un tapis en complément ?

Avoir un tapis anti-fatigue est presque incontournable si vous souhaitez travailler debout. Attention, on ne parle pas d’un simple tapis ici, mais d’un tapis de support qui vous permettra de rester droit face à votre bureau, sans pour autant vous abîmer le dos, les jambes et les pieds.

Lorsque vous vous positionnez en étant debout face à votre bureau, il est important d’avoir une solide fixation au sol ainsi qu’un support confortable pour éviter de ressentir son poids sur la longueur, ce qui entraînerait aussi des problèmes pour votre corps.

Avoir un tapis anti-fatigue permet d’éviter la sensation de gêne dans les pieds tout en favorisant la position debout. Nous vous conseillons celui de Flexispot, pour un premier prix, mais vous pouvez aussi vous tourner vers du haut de gamme avec le Muvmat Aeris, de chez Fully, qui propose un tapis qui stimule le corps et favorise le déplacement sans gêne.

C’est bien l’accessoire le plus indispensable ici, même s’il en existe d’autres un peu plus gadgets, qui permettent tout de même de rendre l’expérience plus agréable.

Quels accessoires acheter avec un bureau assis-debout ?

Lorsque vous commandez un bureau assis-debout, les constructeurs n’hésiteront pas à vous proposer des tas d’accessoires pour améliorer votre confort.

Organisateur de fils

Que vous optiez pour un bureau assis-debout électrique ou manuel, vous aurez toujours besoin d’un organisateur de fils pour votre PC ou vos divers appareils. Là encore, Flexispot dispose de nombreux accessoire dont cet organisateur réglable qui permet de cacher tous vos fils à l’intérieur et ainsi d’avoir un espace de travail ou de jeu un peu moins encombré.

Tiroir sous bureau

Contrairement à certains bureaux plus classiques, les bureaux assis-debout ont l’inconvénient de ne pas intégrer de tiroir d’office, du moins pour les moins chers. Flexispot propose un tiroir à fixer vous-même sur votre planche pour palier à ce défaut, avec une installation simple et une sécurité au maximum avec la présence d’un verrou.