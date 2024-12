Le jeu d’action Lost Soul Aside sortira en 2025 sur PS5 et PC, nouvelle vidéo de gameplay

Enfin, peut-être

Aperçu un peu plus tôt cette année à l’occasion de la dernière édition de la ChinaJoy, le jeu d’action aux combos très spectaculaires se montre une nouvelle fois via un court trailer, où notre protagoniste obtient un peu de compagnie pour l’aider à venir à bout de sa quête. On découvre dans le même temps quelques nouveaux décors enneigés jamais vus auparavant, au même titre que des ennemis inédits.

Cette vidéo veut surtout faire passer le message que Lost Soul Aside devrait être prêt pour 2025, et ce à la fois sur PC et PS5. On peut voir que le titre a désormais sa page Steam, assez avare en informations, qui se contente simplement de rappeler qu’il vous faudra un compte PlayStation Network pour profiter du jeu.

En l’absence de date ancrée dans le marbre, on ne pourra que rester sceptique face à l’annonce d’une sortie l’année prochaine. Le jeu a tellement été repoussé d’une année à l’autre qu’on ne prendra pas cette promesse au pied de la lettre, mais qui sait, c’est peut-être la bonne cette fois.