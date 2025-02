Le spectaculaire Lost Soul Aside sort de son terrier pour préciser sa sortie

Confrontation directe avec les Sans-éclats

C’est un Lost Soul Aside assez différent qui se montre ici, ce dernier ayant une touche un peu plus contemporaine/futuriste que les premières vidéos qui se concentraient sur des décors plus naturels et mystiques. Le jeu conserve malgré tout la même pêche avec un héros ultra mobile, qui virevolte dans tous les sens avec des capacités impressionnantes. On devrait malgré tout rester dans une structure très couloir avec une succession d’arènes et des combats survitaminés.

Mais si le jeu était présent aujourd’hui au State of Play, c’était avant tout pour ne dire que le projet touche presque à sa fin. Il ne lui reste plus que quelques mois de développement à l’horizon, puisque Lost Soul Aside sera disponible sur PS5 et PC à partir du 30 mai prochain.

Une date qui tombe plutôt mal pour le jeu d’action, étant donné que le même jour, Elden Ring Nightreign envahira le marché. Et puisqu’il vaut mieux éviter de se confronter à ce genre de mastodonte, on ne serait pas très surpris de voir Lost Soul Aside bouger une nouvelle fois. Mais a priori, cela sort bien cette année.