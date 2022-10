Microsoft veut son propre Genshin Impact sur Xbox

Il ne vous aura pas échappé que Genshin Impact est l’un des jeux les plus rentables de ces dernières années, grâce à un système économique qui permet à miHoYo d’engranger des profits records et continus. Avec un tel rouleau-compresseur, tout le monde a envie d’imiter ce succès et Tencent s’y est déjà essayé avec Tower of Fantasy. Les constructeurs regardent également d’un œil attentif le plébiscite autour du gacha, à commencer par Microsoft, qui aimerait bien avoir un équivalent sur Xbox.

Microsoft regrette d’être passé à côté du jeu

Si Genshin Impact fait souvent parler de lui pour ses revenus générés sur mobiles, qui se comptent en milliards de dollars, il ne faut pas oublier que le titre est aussi disponible sur PC, mais surtout PlayStation 4 et PlayStation 5. Depuis deux ans, on nous fait miroiter l’existence d’une version Switch qui serait en développement, mais pour le moment, rien à l’horizon. Encore moins du côté d’une version Xbox, qui quant à elle, n’est même pas dans les tuyaux. Des sources du site affirment que Microsoft « regrette » d’être passé à côté de l’opportunité d’être partenaire avec miHoYo, surtout en voyant que cela a rapporté beaucoup d’argent à Sony.

Genshin Impact sur Xbox, ça n’arrivera donc pas, et c’est pourquoi Microsoft chercherait maintenant son propre Genshin Impact-like. C’est ce qu’affirme Reuters via l’analyste Daniel Ahmad, qui indique que le constructeur souhaiterait investir massivement dans le marché chinois, avec même une équipe dédiée à la recherche de studios sur le territoire.

Cette stratégie d’appel passe aussi par l’extension du Game Pass au PC et aux mobiles, qui a pour but de séduire les studios comme miHoYo, dont les jeux sont portés sur le multijoueur ou le cross-plateformes. Cela s’est vu avec Recreate Games et Party Animals, avec lequel Microsoft a proposé un deal très avantageux (comprenez qu’un gros chèque a été sorti) pour que le titre se lance en exclusivité sur Xbox. Reuters cite aussi l’exemple de Naraka: Bladepoint, où Microsoft et Sony se sont montrés intéressés. C’est finalement Microsoft qui avait été avantagé avec la disponibilité du jeu dans le Game Pass.

Le marché chinois commence donc à devenir un vivier de nouveaux talents qui peut rapporter gros, et avec Genshin Impact, on peut aisément comprendre pourquoi Microsoft ne veut plus louper le coche.