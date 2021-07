Lost Judgment nous montre toute la diversité de son gameplay

SEGA et Ryu Ga Gotoku ont profité du State of Play de Sony pour dévoiler un nouveau trailer pour Lost Judgment. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il promet d’avoir des approches variées.

Du Stake et du chien

Le studio derrière les excellents Yakuza va bientôt nous sortir la suite de son jeu d’enquête Judgment : Lost Judgment. Le détective, et ancien avocat, Takayuki Yagami revient donc pour percer le mystère d’une nouvelle affaire complexe. Toutefois, ce trailer nous a surtout montré tous les à-côté du titre puisque l’on pourra explorer une toute nouvelle zone en plus de Kabukichō : Yokohama. Ce sera donc l’occasion de s’essayer à de nouvelles activités comme du skate, de la danse ou encore des courses de motos. On remarque également que notre héros pourra s’essayer à l’escalade avec une jauge d’endurance et on voit aussi qu’il sera aidé d’un ami canin (un Shiba) en combat.

Comme pour le premier opus, c’est ce mélange de loufoque et sérieux qui font tout le sel de ce spin-off qui a a déjà fait ses preuves. On attend donc cette suite avec impatience. Le soft a également dévoilé sa cinématique d’introduction il y a peu.

Lost Judgment sortira mondialement sur PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X.