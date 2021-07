Lost Judgment s’offre 5 nouvelles minutes de gameplay

La série Judgment est actuellement dans une drôle de situation. Alors que Lost Judgment sortira dans un peu plus de deux mois maintenant, l’avenir de la licence est déjà en péril suite à des conflits entre Sega et l’agence de l’acteur principal à propos d’une éventuelle sortie du jeu sur Steam. Malgré tout, l’éditeur continue de promouvoir son prochain titre, et le fait avec une nouvelle vidéo de gameplay.

Un aperçu de toutes les activités du jeu

On a donc droit à un joli best-of (malheureusement en japonais) de tout ce qu’il sera possible de faire dans le jeu, entre les bastons, les enquêtes, les infiltrations et les mini-jeux (avec un peu de Sonic) qui auront le mérite de varier le gameplay. Cette vidéo nous en montre également un peu plus sur les environnements que l’on va traverser dans cette toute nouvelle aventure.

Lost Judgment sortira sur PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X dès le 24 septembre.