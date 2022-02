Lost Ark devient le jeu Steam avec le deuxième plus haut pic de joueurs et de joueuses

Carton plein pour Lost Ark. Son lancement a beau avoir été un peu retardé suite à un mauvais déploiement des serveurs, le public a bien été au rendez-vous lors de ce premier week-end du jeu en Occident. Si le titre semblait déjà filer vers un beau succès rien qu’en comptant les possesseurs de Packs Fondateur ayant pu participer à l’accès anticipé, l’arrivée des joueuses et joueurs free-to-play a tout changé pour le titre, qui vient de briser des records sur Steam.

Combien dans les files d’attentes ?

Plus fort fort que CS:GO, GTA V ou encore Dota 2. Voilà de quoi peut se vanter Lost Ark ce matin, étant donné que les chiffres rapportés par SteamDB ont de quoi faire tourner la tête.

A l’époque de New World, Amazon Games pouvait déjà se vanter de rentrer dans le club très fermé des 10 jeux ayant connu le plus grand pic de joueuses et de joueurs en simultanée. Mais Lost Ark fait bien mieux que la sixième place de New World, puisqu’il arrive… deuxième. Counter Strike est enfin délogé de cette place, puisque Lost Ark a affiché un pic à 1 325 305 personnes connectées sur le jeu en même temps lors de ce premier week-end. Seul PUBG le devance avec ses plus de 3 millions.

Un excellente performance, en attendant de voir si le jeu est parti pour afficher de tels chiffres sur la durée. N’hésitez pas à consulter notre test du jeu ou notre guide complet avec une FAQ qui répondra à toutes vos questions, ainsi que notre guide débutant.