Summer Game Fest : Geoff Keighley dévoile une liste des participants avec Sony, Microsoft, Square Enix et d’autres

Geoff Keighley a publié une liste des éditeurs, studios et constructeurs qui étaient conviés à la fête pour ce 8 juin prochain, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y aura du beau monde :

Rappelons que la présence d’un éditeur ou d’un studio dans cette liste ne veut pas forcément dire qu’il aura une annonce fracassante à nous faire. Après tout, Microsoft et Ubisoft (et sans doute Sony) tiendront eux aussi leur propre conférence à quelques jours d’écart, c’est pourquoi leur présence devrait être limitée.

Mais cela donne au moins un bref aperçu de ce que le show va nous présenter. Les paris sont ouverts, avec une règle d’or : ne pas trop en espérer.

And. Here. We. Go!

More than 40 partners set to take part in #SummerGameFest activities.

Join us for our live showcase event at @youtubetheater on June 8.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 11, 2023