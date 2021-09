Au fil de votre avancée dans Kena: Bridge of Spirits, vous avez sans doute pu remarquer que certaines maisons du Village principale était inaccessible, et ce même après avoir terminé le jeu. Ces zones sont en réalité bloquées jusqu’à l’obtention du Courrier des esprits, avec des lettres qui peuvent être ramassées un peu partout dans le monde et qui doivent ensuite être placées dans chaque boîte aux lettres des maisons concernées pour les libérer.

Il est essentiel de débloquer ces zones afin de compléter le Village à 100% et d’y récupérer les autres collectibles. Voici donc où trouver tous les Courriers des Esprits dans Kena: Bridge of Spirits.

Courrier des esprit 01 – Montagne de Rusu

Localisation : Lors de la grande phase d’escalade de la zone, il est possible de trouver le courrier en contrebas de la falaise à l’endroit indiqué par la carte ci-dessus.

Courrier des esprit 02 – Foret Oubliée

Localisation : Tout en haut d’un arbre indiqué par la carte ci-dessus, que l’on peut attendre en tirant une flèche sur une fleur bleue.

Courrier des esprit 03 – Foret Oubliée

Localisation : Rendez-vous à l’endroit indiqué par la carte et levez la caméra pour voir une fleur bleue. Tirez dessus, puis tirez vite à nouveau en l’air vers une autre fleur sur la droite, puis une autre sur la gauche, pour arriver devant le courrier.

Courrier des esprit 04 – Entrepôt

Localisation : Brisez les pierres indiquées par le premier screen sur la droite de la salle principale pour escalader et arriver devant une maison entourée par la corruption. Eclatez le bulbe avec les Rot puis entrez dans la maison pour voir le courrier.

Courrier des esprit 05 – Champs

Localisation : Allez dans l’atelier d’Adira. Allez ensuite à gauche du point de téléportation de la zone, et faites le tour de l’atelier pour voir un escalier qui descend dans une grotte. Tirez sur la bille bleue pour déverrouiller la source Rot, puis lancez une bombe pour créer un passage. Dirigez l’esprit vers le socle indiqué par ces images et frappez dessus avec l’esprit pour faire monter le niveau d’eau. Nagez ensuite vers la sortie à droite pour trouver le courrier.

Courrier des esprit 06 – Coeur du Village

Localisation : Simplement posé au sein d’une maison au centre de la place principale.

Courrier des esprit 07 – Coeur du Village

Localisation : Dès votre arrivée dans le grotte, devant la grande porte, prenez tout de suite à gauche, puis à droite une fois devant le précipice. Lancez une bombe pour vous frayer un chemin, et tirez une flèche pour tourner la plateforme et vous téléportez à l’aide de la fleur bleue. Suivez ensuite les parois de la falaise et éclatez le mur une fois en haut pour voir le courrier.

Courrier des esprit 08 – Village

Localisation : Allez à l’endroit indiqué par la carte et utilisez les Rot pour transporter un tonneau, qui vous servira pour entrer via le toit dans la maison où se cache le courrier.

Courrier des esprit 09 – Village

Localisation : Simplement posé près d’un petit bassin avec de nombreuses statues, sur le chemin du Guerrier.

Courrier des esprit 10 – Village

Localisation : Tout en haut d’une tour qu’il faut escalader à l’endroit indiqué.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.